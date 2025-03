Nintendo Switch 2: Neue Dokumente bestätigen 3 nützliche Features

Dank NFC sollte die Nintendo Switch 2 mit den beliebten Amiibo-Figuren kompatibel sein. (Bildquelle: Nintendo)

Neue FCC-Dokumente bestätigen, dass die Nintendo Switch 2 sowohl NFC, Wi-Fi 6 als auch das Laden über beide USB-C-Anschlüsse unterstützen wird.

Darum ist das wichtig: Die Bestätigung dieser drei Features ist insbesondere für die Spieler und Spielerinnen unter euch interessant, wenn ihr auf verbesserte Netzwerkfunktionen hofft und eure Amiibo-Sammlung weiterhin verwenden wollt.

Die drei Features im Detail

NFC und Amiibo-Unterstützung: Die FCC-Unterlagen deuten darauf hin, dass die Nintendo Switch 2 NFC-fähig sein wird, speziell im rechten Joy-Con, ähnlich wie beim Original. Dies bedeutet, dass ihr mit den beliebten Amiibo-Figuren auch auf der neuen Konsole Inhalte freischalten könnt.

USB-C-Laden über zwei Anschlüsse: Die Nintendo Switch 2 verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse. Einer oben und einer unten.

Beide sollen laut den neuen Dokumenten zum Laden verwendet werden können.

Das erlaubt euch etwas mehr Flexibilität beim Spielen im Handheld-Modus.

Die Switch 2 kann mit beiden USB-C-Anschlüssen geladen werden. (Bildquelle: FCC / Nintendo)

Verbesserte Netzwerkfähigkeiten: Mit der Unterstützung von Wi-Fi 6 (802.11ax) könnt ihr auf schnellere und stabilere Netzwerkverbindungen hoffen. Allerdings bleibt die Unterstützung auf die 2.4GHz- und 5GHz-Frequenzen beschränkt, ohne die zusätzlichen Vorteile von Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7.

Weitere technische Details: Die FCC-Dokumente zeigen, dass die Switch 2 beim Testen sowohl mit als auch ohne angedockte Controller und Dock geprüft wurde.

Hinsichtlich der Ladegeschwindigkeit gibt es jedoch noch Unklarheiten. Während die ursprüngliche Switch mit einem Adapter von bis zu 15V und 2.6A geladen wurde, deutet die Dokumentation auf einen neuen Adapter hin, der bis zu 20V liefern könnte.

2:22 Nintendo Switch 2 ist da: Trailer enthüllt die neue Konsole im Detail und zeigt erstes Spiel

Autoplay

Was ihr noch wissen müsst: Der genaue Veröffentlichungstermin der Nintendo Switch 2 bleibt unklar, doch Nintendo hat bestätigt, dass die Konsole noch in diesem Jahr erscheinen soll. In den nächsten Wochen werden global erste Hands-On-Events stattfinden. Auch wir werden bei einem dabei sein und euch zeitnah berichten.