Auf eigene Gefahr: Ihr könnt die Switch 2 nicht nur aufstellen, sondern auch aufhängen, wie die Community beweist

Die Nintendo Switch 2 ist eine verbesserte Version der ersten Switch. (Bild: Nintendo)

Die Nintendo Switch 2 ist seit Anfang Juni 2025 auf dem Markt und bietet eine umfangreiche Evolution der beliebten Hybrid-Konsole. Die Verbesserungen betreffen auch den Kickstand auf der Rückseite, der offenbar ziemlich kreativ eingesetzt werden kann.

Community zeigt kreative Wege, den Kickstand einzusetzen

Darum geht's: Bei all den Verbesserungen und Neuerungen, die die Nintendo Switch 2 im Gepäck hat, kann der Kickstand auf der Rückseite der Konsole leicht übersehen werden. Wie schon bei der ersten Switch ist dieser dafür gedacht, die Konsole im Handheld-Modus aufzustellen und als Bildschirm zu nutzen.

Während dieser Kickstand bei der ersten Switch nur aus einem kleinen Stück Plastik bestand, hat Nintendo das Design für die neue Konsole überarbeitet. Der Stand ist nun insgesamt größer und soll so mehr Stabilität bieten.

Das Design bietet sich aber offenbar auch ziemlich gut an, um die Konsole an Orten zu befestigen, die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind. Zwei Posts auf Reddit zeigen das beispielhaft.

Switch 2 im Flugzeug: Der erste Post stammt vom User mit dem Namen Lokeze. Er zeigt, wie er die Switch 2 im Flugzeug so in den Klapptisch vor ihm einklemmt, dass sie perfekt in Position hängt. Das sieht tatsächlich nach einer ziemlich entspannten Session aus:

In den Kommentaren gibt es viel Lob und Anerkennung. Obwohl es nicht ganz sicher aussieht, hat der Aufbau den Flug wohl gut überstanden.

Mario Kart World im Stau: Der zweite Post stammt von More_Shower_642 und ist mit einer ordentlichen Prise Humor gewürzt. Er hat die Switch 2 nämlich kurzerhand an das Lenkrad seines Autos geklemmt und nennt es »perfekt für den Car-Mode«.

In den Kommentaren wird darüber gescherzt, dass man jetzt wisse, warum BMW-Fahrer nie blinken und immer die Vorfahrt nehmen, aber natürlich ist es nicht empfehlenswert, den Aufbau während der Fahrt zu nutzen.

Wer aber auf dem Weg in den Urlaub mal wieder stundenlang im Stau steht oder irgendwo im Auto ein bisschen Zeit totschlagen muss, könnte sich ein Beispiel nehmen.

Wie gefällt euch die Nintendo Switch 2 bisher?