Wenn Nintendo die Switch 2 als OLED und LCD anbieten sollte: Welche würdet ihr kaufen?

Wir würden von euch gerne wissen, welche Art von Bildschirm ihr bevorzugt: OLED oder LCD? (Bild: Nintendo)

Liest man bei uns oder in anderen Communitys die Kommentare rund um die Nintendo Switch 2, dann taucht eine Aussage immer wieder auf:

Wenn die Switch 2 keinen OLED-Bildschirm hat, dann wäre das ein Schritt zurück.

Rein technisch gesehen stimmt das, denn vor rund dreieinhalb Jahren brachte Nintendo seine momentan noch aktuelle Konsole in einer OLED-Variante auf den Markt – und das ist kein Unikum. Auch Valve legte mit seinem Steam Deck OLED im zweiten Schritt nach.

Offen ist zum aktuellen Zeitpunkt, auf welche Panel-Technologie die Switch 2 setzen wird. LCD ist nämlich genau so in den Karten wie OLED.

OLED oder LCD: Was wünscht ihr euch?

Nehmen wir mal kurz an, Nintendo würde zum Marktstart beide Varianten anbieten.

Nintendo Switch 2 mit LC-Bildschirm

Nintendo Switch 2 mit OLED-Bildschirm

Zu welcher Variante würdet ihr greifen und warum? Nehmt gerne an der Umfrage teil und begründet in Kommentaren, wie ihr euch entschieden habt.

Maxe hat seinen Standpunkt in einer Kolumne bereits dargelegt. Für ihn spielt das Display keine Rolle und nennt dafür mehrere Gründe, zum einen, dass die Features der Konsole wichtiger sind als der Bildschirm selbst.

Bis 2. April 2025 müssen wir uns allerdings noch gedulden. Dann wird Nintendo in einer Direct zeigen, was die Switch 2 auf dem Kasten und unter der Haube hat. Womöglich erfahren wir auch, auf welchen Displaytyp die Konsole setzen wird. Einen ausführlichen Test zur Nintendo Switch 2 lest ihr natürlich bei uns, sobald die Konsole erhältlich ist.