Switch 2: Der hohe Preis fällt Nintendo laut Analysten nicht auf die Füße, aber »eine große Frage« bleibt

Die Nintendo Switch 2 wird teuer - laut Marktanalysten ist das aber (noch) kein Problem.

Die Nintendo Switch 2 sorgt seit ihrer offiziellen Enthüllung für unterschiedliche Arten von Aufsehen.

Das wohl negativste Feedback zur Direct-Präsentation der neuen Konsole ist der Preis: In den USA kostet die Konsole in ihrer Basisfassung rund 450 US-Dollar (in Deutschland 470 Euro); wenn ihr das Paket mit dem ebenfalls angekündigten Mario Kart World wählt, werden 500 US-Dollar (hierzulande 510 Euro) fällig.

Ist der Preis der Nintendo Switch 2 damit zu hoch angesetzt? Für Rhys Elliott, einen Analysten bei Alinea Analytics, lautet die Antwort gegenüber Digital Trends Nein.

Nintendo baut Elliott zufolge »nahezu ausschließlich auf das Konsolengeschäft, sodass ein Verlustgeschäft einfach nicht drin ist«.

Zwar wären 400 US-Dollar der »Sweet Spot« gewesen, doch ist die UVP-Ansage noch innerhalb der Erwartungen der Analysten und in einem ähnlichen Bereich wie andere Konsolen und das Steam Deck geblieben.

In Anbetracht der Unterstützung von 4K-Auflösung und einer Framerate von bis zu 120 Fps habe die Nintendo Switch 2 auch technisch ähnliche Argumente wie eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X|S, sodass ein ähnlicher Preis aus diesem Blickwinkel betrachtet Sinn ergebe.

Der Blick in die Zukunft als Knackpunkt

Natürlich bleibt festzuhalten, dass die Nintendo Switch 2 rund 120 Euro teurer als ihr Vorgänger zum Start ist. Doch sowohl Elliott als auch James McWirther (ein weiterer Analyst bei Omdia) sind überzeugt, dass dieser Preissprung für das erste Jahr keinen Unterschied macht.

Der Grund liegt in der Zielgruppe: »Das erste Jahr auf dem Markt ist extrem auf Enthusiasten zugeschnitten«, befindet McWirther.

Insbesondere dank des größeren First-Party-Titels Mario Kart World, das zeitgleich zum Switch-2-Launch veröffentlicht wird, sollte Nintendo keine Probleme mit dem Konsolenverkauf an diese Gruppe haben.

Eine große Frage bleibt McWirther allerdings noch offen, die sich auch angesichts des schwelenden Handelsstreits aufgrund von US-Zöllen aktuell nur schwer beantworten lässt: Kann Nintendo den Preis der Switch langfristig senken?

Dieser Preisnachlass über einen längeren Zeitraum hinweg sei laut dem Analysten ein wichtiger Punkt, wenn es nicht mehr um die Enthusiasten, sondern um eine weiter gefasste Zielgruppe geht.

Hier liege auch die größte Herausforderung für die Konsole, die laut McWirther zumindest daran scheitern wird, den sensationellen Erfolg der ersten Switch zu wiederholen.