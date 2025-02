Switch 2: Nintendo »wird alle möglichen Maßnahmen ergreifen«, um die Verfügbarkeit zum Launch zu sichern

Die Nintendo Switch 2 soll zu ihrem Release in ausreichender Verfügbarkeit erhältlich sein, verspricht der Hersteller.

Im vergangenen Januar hat Nintendo nach einer gefühlten Ewigkeit die Switch 2 angekündigt. Große Details verriet das Unternehmen an dieser Stelle nicht. Im Rahmen einer Nintendo Direct am 2. April 2025 sollen nähere Informationen folgen.

Eine der entscheidenden Fragen rund um diesen Termin dürfte die der Verfügbarkeit sein: Zum Release der ersten Nintendo Switch gab es wochenlange Probleme, da die Nachfrage das Angebot schlicht überstieg.

Diesen Fehler werde man nicht wiederholen, erklärte das japanische Unternehmen nun im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts (via VGC und Nikkei). Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa versicherte, werde man »alle möglichen Maßnahmen ergreifen«, um Lieferengpässen von vornherein einen Riegel vorzuschieben.

Eine hierfür sehr naheliegende Methode macht seit Monaten die Runde: Mehreren Gerüchten zufolge soll Nintendo die Produktion drastisch erhöht haben. Zum Verkaufsstart ist von der zweieinhalbfachen Menge des Vorgängers die Rede.

Furukawa selbst äußerte sich gegenüber Investoren im vergangenen Juli hierzu mit den Worten: »Um gegen Wiederverkäufer gewappnet zu sein, glauben wir, dass die einfachste Lösung eine ausreichende Anzahl zur Deckung der Nachfrage ist«.

In derselben Investoren-Fragerunde erklärte Nintendos Präsident zudem, dass man sich weitere Maßnahmen ansehen wolle, die im Rahmen der Gesetze und Regelungen jeweiliger Regionen möglich sind.

Entsprechend ist auch denkbar, dass Nintendo vom derzeit wohl größten Konkurrenten auf dem Handheld-Markt lernt: Valve beschränkte den Kauf des Steam Decks auf Accounts, die zum Release ein gewisses Alter aufwiesen.

Switch 2: Release-Verschiebung, um Verfügbarkeit sicherzustellen?

Innerhalb des Nikkei-Berichts wird in diesem Kontext eine unbestätigte Vermutung in den Raum geworfen. So soll der Launch der Nintendo Switch 2 tatsächlich für 2024 geplant gewesen sein.

Allerdings habe man diesen Zeitraum verworfen, um das Versprechen der ausreichenden Verfügbarkeit einhalten zu können. Bestätigen lässt sich diese Theorie indes nicht.

Abseits davon erfüllte der Quartalsbericht natürlich auch seinen eigentlichen Zweck: Die Verkaufszahlen der Switch-Konsolen seit ihrem Launch im März 2017 wurden enthüllt.