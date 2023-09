Switch 2: Deshalb könnte die Nintendo-Konsole doch früher als erwartet erscheinen

Wann kommt die Switch 2? Und was kann sie? Diese Leaks wollen es wissen.

Gerüchte rund um einen Nachfolger der Nintendo Switch gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Einige davon, wie die Präsentation der Konsole zur gamescom 2023, haben sich nicht bewahrheitet. Andere, etwa zum anstehenden Release-Termin, scheinen hingegen immer noch wahrscheinlich.

Das mag auch daran liegen, dass sich immer wieder neue Stimmen in die Reihen der Leaker einreihen. Jüngst etwa zwei Gerüchte, die den Verkaufsstart im kommenden Jahr bekräftigen und uns vermuten lassen, dass die Handheld-Konsole Nintendo-untypisch mit ordentlich Hardware ausgestattet sein könnte.

Ein im Leak genannter Rollenspiel-Titel zeigt dann angeblich auch gleich auf, warum das notwendig sein dürfte.

Nintendo Switch 2: Gerücht bekräftigt Release im kommenden Jahr

Wir fangen an mit dem aktuelleren der beiden Gerüchte. Der stammt von der Analyse-Plattform TechInsights und wurde von Notebookcheck geteilt. In dem Beitrag, der sich eigentlich mit der Auslieferung künftiger Konsolen-Generationen beschäftigt, kommt man auch auf die Switch 2 zu sprechen.

Demnach soll die bisher nicht präsentierte Nintendo-Konsole 2024 erscheinen. An sich kein neuer Hut. Allerdings spricht TechInsights von einem möglichen Release bereits in der ersten Jahreshälfte, vermutlich im März oder April. Bisherige Gerüchte hatten sich zuvor eher auf eine Veröffentlichung im zweiten Halbjahr eingeschossen.

Auch die originale Switch hatte Nintendo 2017 im März veröffentlicht, nachdem man sie im Oktober 2016 präsentiert hatte. Gerüchte um ein Nintendo-Event in den kommenden Tagen und die anstehende Tokyo Game Show passen hier gut ins Bild.

Nintendo Switch 2: Starke Hardware und ein möglicher Release-Titel

Noch spannender, aber auch deutlich unwahrscheinlicher, ist das zweite Switch-Gerücht.

Das stammt von einem Reddit-Nutzer namens u/TheRealImAHeroToo, der von sich selbst behauptet, der vor allem für Gerüchte rund um Publisher Atlus bekannte Leaker I'm A Hero Too zu sein. Überprüfen lässt sich das nicht.

Laut dem Leaker soll die Switch 2 mit Abwärtkompatibilität, neuen Cartridges und einer nicht näher beschriebenen Kamera-Funktion erscheinen. Außerdem soll das Final Fantasy 7 Remake in PlayStation-5-Qualität auf der Switch 2 laufen.

Um eine derartige, mit der PS5 vergleichbare Qualität im mobilen Formfaktor liefern zu können, müsste Nintendo aber ordentlich nachlegen, was die doch sehr in die Jahre gekommene Hardware der Nintendo Switch angeht.

Im Nachhinein gab es jedoch vermehrt Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen. Alle Details rund um den Leak und dessen Glaubwürdigkeit hat euch mein Kollege Chris für die GamePro zusammengetragen:

Was meint ihr? Rechner ihr bei der Switch 2 mit einem massiven Hardware-Sprung? Oder beschränkt sich Nintendo für das Upgrade eher auf ein Minimum? Und was haltet ihr für wahrscheinlicher? Einen Release der Konsole im Frühling - oder erst in der zweiten Jahreshälfte. Schreibt uns eure Einschätzung wie immer gerne in die Kommentare!