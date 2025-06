Gerade noch feierten Fans die Switch 2 für ihre Verfügbarkeit – aber schon zwei Tage nach Launch gibt es schlechte Zeichen

Wir wollen von euch wissen: Habt ihr euch eine Switch 2 zur UVP sichern können? (Bildquelle: Raja über Adobe Stock, Maxe Schwind/GameStar Tech)

Die Nintendo Switch 2 ist verfügbar – oder doch nicht? Laut ersten Berichten von internationalen Nintendo-Fans haben die meisten sich eine Konsole ergattern können. Hierzulande gibt es jedoch erste schlechte Anzeichen.

Darum ist das wichtig: Konsolenlaunches der jüngeren Vergangenheit standen oft im Schatten der schlechten Verfügbarkeit. So waren die Xbox Series X und die PlayStation 5 zum Release kaum verfügbar und Scalper (Wiederverkäufer) konnten horrende Preise verlangen.

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 im Ersteindruck: Ein Upgrade nach Maß, doch mein Highlight ist nicht die Konsole von Maxe Schwind

Im Detail: Vor einigen Wochen haben Analysten prognostiziert, dass die Nintendo Switch 2 stückzahlmäßig der größte Konsolenlaunch aller Zeiten wird. Das können wir zwar noch nicht mit konkreten Zahlen bestätigen, aber erste Fan-Berichte zeigen, dass viele Personen mit dem Launch zufrieden sind.

So schreiben US-amerikanische Spieler und Spielerinnen, dass sie die Konsole ohne Probleme im BestBuy oder Target kaufen können. »Ehre, wem Ehre gebührt« wird Nintendo für den Launch der Konsole gelobt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In Deutschland zeichnet sich gerade ein anderes Bild ab:

Bei MediaMarkt wird die Konsole ausschließlich angemeldeten Kunden und Kundinnen angeboten. Wer jetzt bestellt, erhält die Konsole erst Anfang August.

Bei Amazon müsst ihr eine Anfrage für eine Einladung absenden, um die Konsole bestellen zu dürfen. Die Gründe sind eine zu hohe Nachfrage und der Schutz vor Bot-Käufen. Amazon behält sich vor, nicht alle Anfragen zu genehmigen.

Scalper bieten die Konsole auf eBay zu erhöhten Preisen an. Diese bewegen sich zwischen 600 und 700 Euro.

Aktuell ist es noch zu früh, um zu sagen, ob die Nintendo Switch 2 ein Verfügbarkeitsproblem haben wird, weshalb wir euch fragen: Habt ihr euch eine für die unverbindliche Preisempfehlung ergattern können?

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr euch eine Switch 2 zum Release gekauft habt, ob ihr sie erhalten habt. Glaubt ihr, dass die Nintendo Switch 2 ein Verfügbarkeitsproblem haben wird? Und falls ihr schon eine habt: Welche Features gefallen euch gerade am besten und gibt es etwas, was euch überrascht hat? Wie gefällt euch die Konsole?