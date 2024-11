Switch 2: Nintendo möchte den Start ohne Lieferengpässe bewältigen und Zahlen sollen das jetzt belegen

Die Produktion der Switch 2 soll in den USA 2,5 mal so groß sein, wie die der Switch.

Bereits im Juli versprach der Nintendo-Chef, dass es zum Launch der Switch 2 keine Lieferengpässe geben würde. Jetzt hat sich ein bekannter Leaker im Famiboards-Forum zu den produzierten Stückzahlen der Switch 2 geäußert.

Aber Vorsicht: Leaks sind keine offiziellen Bestätigungen. Solange Nintendo die Zahlen nicht bestätigt hat, sind sie mit Vorsicht zu genießen.

Im Detail:

Im Forum wurde der Leak verschlüsselt gepostet.

Dekodiert man die Zeichenkette mit dem Base64-Format, ergibt sich der folgende Text:

The initial stock quantity has been finalized, and the factory will plan production accordingly. I can't disclose the exact number, but for the U.S. market alone, it's roughly 2.5 times the volume from March 2017.