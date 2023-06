Dieses Gadget kostet 4 Euro und soll AMD Ryzen kühl halten - wenn ihr die passende Hardware habt

Wer einen kompatiblen Noctua-Kühler besitzt, kann das Gadget verbauen.

Die CPU will heiß werden, der CPU-Kühler arbeitet dagegen - so weit, so simpel. Was aber, wenn die Temperatur auch nach dem Investment in einen höherpreisigen Kühler noch ein Stück niedriger ausfallen darf? Noctua hat dafür auf der Tech-Messe Computex ein günstiges Gadget vorgestellt.

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Montageklammer, die mit den meisten aktuellen Noctua-Kühlern kompatibel ist. Die Klammer kann demnächst für unter 5 Euro beim Hersteller oder über Amazon erworben werden und noch einmal ein paar Grad mehr herauskitzeln.

Die Klammer optimiert die Kühlung

Erscheinen soll die Montageklammer bereits diesen Monat - je nach Wahl für 3,90 Euro bei Noctua selbst oder für 4,90 Euro bei Amazon. Den Preis versteht Noctua mehr als Servicegebühr, denn als tatsächlichen Kaufpreis.

Künftige Kühler sollen die Montageklammer dann bereits im Lieferumfang beinhalten. Beim Starttermin bleibt Noctua aber noch vage und spricht von Ende 2023 .

Kompatibel ist die Klammer laut eigener Aussage mit den meisten Noctua-Kühlern seit 2006, darunter etwa die folgenden Modelle:

NH-D15(S)

NH-D14

NH-U14S

NH-U12A

NH-U12S

NH-U12P

NH-U9S

Montiert werden kann sie bei allen AMD-Prozessoren, die auf den neuen AM5-Sockel setzen - etwa den neuen Ryzen 7 7800X3D.

Dabei verschiebt die Montageklammer nach der Montur den Kühlkörper, sodass dieser direkt über dem heißesten Punkt des Ryzen-Prozessors sitzt.

Dadurch wird ein besserer Kontakt mit der CCD sichergestellt (Core Complex Dies = die Kernchiplet-Matrix der CPU, bestehend aus mehreren Kernen und deren L3-Cache). In der Praxis soll die Kühlung je nach montiertem Kühler um ein bis drei Grad Celsius verbessert werden.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Besitzt ihr selbst einen kompatiblen Noctua-Kühler? Werdet ihr euch die Kühlklammer zulegen? Oder sind euch die ein bis drei Grad keinen Umbau des Rechners wert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!