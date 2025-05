Lüfterspezialist aus Österreich kündigt zur Computex etwas »komplett Neues« an - und gibt ein Rätsel auf, was es sein könnte

Auch in diesem Jahr wird Noctua auf der Computex zugegen sein - und will dieses Mal etwas »komplett Neues« mitbringen. (Bildquelle: Noctua)

Es liegt der Messegeruch in der Luft: In rund einer Woche steigt in Taipeh die Computex 2025, die vom 20. bis zum 24. Mai abgehalten wird. Bisher haben sich bereits einige Granden der Tech-Welt angekündigt; unter anderem wird die Technikmesse von Nvidia eröffnet.

Aber auch die vergleichsweise kleineren Hersteller lassen es sich nicht nehmen, sich auf der Computex zu zeigen. Für größeres Aufsehen innerhalb der Tech-Community sorgt derzeit der österreichische Kühlungsspezialist Noctua, der mit einem kryptischen Teaser auffällt.

Über die X-Plattform kündigte das Unternehmen an, zur Computex 2025 »etwas komplett Neues« zu präsentieren:

Das Teaser-Bild selbst zeigt im Vordergrund eine Mesh-Struktur, die an die Frontblende moderner PC-Gehäuse erinnert, während im Hintergrund eine Metallleiste mit Noctua-Schriftzug und einem USB-C-Anschluss zu sehen ist.

Besonders interessant: Bei erhöhter Helligkeit wird ein Druckknopf mit der Beschriftung »Temp« sichtbar. Ein Reddit-Nutzer merkte an, dass diese Taste dem Temperatur-Button des Antec Flux Pro Gehäuses ähnelt, der Temperaturmesswerte auf einem seitlichen Mini-Display anzeigt. Auch sonst ist Reddit derzeit ein Quell der Spekulationen.

Entsprechend gilt das PC-Gehäuse als wahrscheinlichster Kandidat für die Noctua-Neuankündigung. Die Mesh-Struktur und der »In case you were wondering«-Hinweis (case ist auch englisch für Gehäuse) lassen auf ein PC-Gehäuse tippen. Angesichts der Expertise von Noctua im Bereich Luftströmung und Kühlung wäre ein Gehäuse mit optimiertem Airflow eine logische Erweiterung des Portfolios.

Denkbar ist aber auch lediglich eine Kooperation mit Antec für ein Flux Pro-ähnliches Gehäuse. Ähnliche Partnerschaften ist Noctua bereits mit Asus für eine eigene RTX 4080 sowie mit Seasonic für ein 1.600 Watt starkes Netzteil eingegangen - beide natürlich mit den markanten braun-beigen Lüftern.

Die Computex scheint auch so ein Ort für Noctua zu sein, an dem man gern ungewöhnliche Prototypen präsentiert:

Im vergangenen Jahr nutzte der Hersteller die Messe für einen Thermosiphon-Prototypen, der den Zweck einer AiO-Wasserkühlung erfüllt, aber gänzlich ohne bewegliche Teile auskommt und so das Ausfallrisiko minimieren will. Mit einem Marktstart ist erst im nächsten Jahr zu rechnen.

Die Tradition reicht bis ins Jahr 2018, als Noctua den Prototypen eines eigenen Tischventilatorspräsentierte - hat ja auch etwas mit Kühlung zu tun. Inzwischen hat es der NV-FS1 sogar zur Marktreife geschafft und ist im gängigen Online-Handel erhältlich.

Was glaubt ihr, was die neue Noctua-Ankündigung darstellen soll - ein Gehäuse, eine Partnerschaft mit einem anderen Hersteller oder doch was ganz anderes? Ratet mit uns in den Kommentaren mit!