Modder verpasst Klassiker von Nokia nach mehr 25 Jahren ein Upgrade und plötzlich wollen alle ein uraltes Handy

Nur das Mainboard des Handys wird ausgetauscht, der Rest bleibt erhalten. (Bildquelle: briskspirit / Reddit und Michael Brandtner / Wikipedia)

Es gilt als nahezu unzerstörbar, sein Akku hielt gefühlt ewig und »Snake« machte es zum absoluten Klassiker. Doch gegen die zunehmende Abschaltung der alten 2G-Netze schien selbst das Nokia 3210 aus dem Jahr 1999 machtlos zu sein.

Bis jetzt: Ein Bastler hat in einem ausführlichen Reddit-Beitrag dokumentiert, wie er den Retro-Klassiker vor dem digitalen Aus bewahrt hat. Durch aufwendiges Reverse-Engineering ist es ihm gelungen, ein komplett neues 4G-fähiges Mainboard zu erstellen, das exakt in das Originalgehäuse des Nokias 3210 passt und das Kult-Handy fit für moderne Mobilfunknetze macht.

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Ein neues 4G-Herz für den Nokia-Klassiker

Der Umbau war laut dem Bastler dabei alles andere als einfach. Anstatt lediglich ein modernes Billig-Smartphone in die Plastikhülle zu stopfen, wählte der Reddit-Bastler den komplizierten Weg.

Er behielt den Monochrome-Bildschirm, das originale Tastenfeld und die Software bei und konzentrierte seine Arbeit auf die Ausstattung mit einem modernen 4G-Modem. Dafür musste er die Architektur des 90er-Jahre-Handys komplett entschlüsseln.

Damit steht die Kreation im deutlichen Gegensatz zu dem Nokia 3210 4G-Handy, welches HMD Global im Jahr 2024 zum 25. Jubiläum des Original-Nokia-3210 auf den Markt gebracht hat.

Die Reaktion der Community ist eindeutig

Auf Reddit dauerte es nicht lange, bis das ehrgeizige Bastelprojekt Anklang fand. Die Reaktion der Nutzer lässt sich am besten mit purer Begeisterung zusammenfassen. In den Kommentaren unter dem Beitrag überschlagen sich die Lobeshymnen für die technische Meisterleistung.

Von »Der Typ wird damit Geschichte schreiben« bis zu »Das ist zweifellos das Coolste, was ich je gesehen habe« reichen die Kommentare. Auffällig ist auch die hohe Anzahl an Fragen, ob das Projekt auch für andere klassische Handys geeignet sei.

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Die angepasste Firmware soll zudem als Open Source veröffentlicht werden. Damit stehen Anpassungen nichts im Wege.

Ob das angepasste Handy bald in Serie gehen wird, ist allerdings mehr als fraglich. Bislang handelt es sich um ein reines Leidenschaftsprojekt eines Einzelnen. Mit der Veröffentlichung des Quellcodes sollte es aber weiteren Bastlern zugängig gemacht werden.