Nokia ist hier, um zu bleiben: Vier neue Handys werden diese Woche angekündigt - unter anderem die Rückkehr eines Klassikers

HMD Global kündigt die Rückkehr eines ikonischen Nokia-Handys an. Welches Handy könnte gemeint sein? Vielleicht das N95? (Bild: Wikipedia)

Vor einigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass HMD Global, das Unternehmen hinter den aktuell verfügbaren Nokia-Smartphones, keine neuen Handys mit der ikonischen Marke mehr veröffentlichen wird.

Inzwischen hat das Unternehmen diese Meldungen dementiert und klargestellt, dass es auch weiterhin Nokia-Smartphones geben wird. Und nicht nur das: Es sind mindestens vier neue Handys geplant und eines davon soll ein Nokia-Klassiker sein - und ein Barbie-Handy.

Vier neue Handys werden zum MWC vorgestellt

HMD Global hat gestern in einem Blogeintrag vier neue Handys angeteast. Die vier Modelle sind verpixelt, liefern aber schon erste Hinweise dafür, in welche Richtung es gehen soll.

Das Handy ganz links sollte das Barbie-Klapphandy sein. (Bild: HMD Global)

Zwei Smartphones: Die Modelle in Blau und Grau dürften gewöhnliche Smartphones sein. Das verraten die dunklen Pixel in der oberen linken Ecke, bei denen es sich um das Kamerasystem handeln sollte.

Barbie-Flip-Phone: Das Handy ganz links dürfte das neue Barbie-Klapphandy sein - natürlich in pink. Für die Entwicklung hat HMD Global mit dem Spielzeughersteller Mattel zusammengearbeitet, weshalb wir kein Smartphone, sondern eher ein Feature-Phone erwarten. HMD Global spricht selbst von Retro Chic .

Remake: Außerdem plant das Unternehmen die Rückkehr eines ikonischen Nokia-Handys für diesen Sommer. Mit der Neuauflage des Nokia 3310 konnte HMD Global schon einmal für Schlagzeilen sorgen.

Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um das gelbe Handy im verpixelten Teaser handeln könnte. Welches Modell genau gemeint sein könnte, ist nicht bekannt und mehr wollte HMD noch nicht verraten.

Repairability ist HMD Global wichtig: Das Unternehmen setzt sich als Ziel, Handys herzustellen, die nicht weggeworfen, sondern repariert werden können. Die Nachhaltigkeit der Geräte steht im Vordergrund. Außerdem soll es bei den neuen Handys deutlich leichter werden, einen defekten Bildschirm auszutauschen.

HMD Fusion soll innovative Accessoires ermöglichen: HMD Fusion soll eine neue Plattform für Entwickler und Unternehmen werden, die Accessoires für Smartphones herstellen. HMD Global nennt diese smart outfits . Ein solches könnte zum Beispiel ein Case mit eingebauter Powerbank oder ein externer Barcode-Scanner sein. Die Plattform soll es einfach machen, Accessoires für alle möglichen Szenarien zu entwickeln.

Was das Unternehmen hinter den Nokia-Handys noch auf der Pfanne hat und was auf dem Mobile World Congress 2024 vorgestellt wird, erfahren wir sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Wir halten auch da weiterhin auf dem Laufenden!