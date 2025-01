Handyhersteller zeigt, wie viel die Entwicklung des »Traum-Handys« von MKBHD kosten würde

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Nothing hat den YouTuber MKBHD kontaktiert und ihn gefragt, wie sein Traum-Handy aussehen würde. Der Handyhersteller hat eine Antwort erhalten und zeigt in einem YouTube-Video, wie teuer die Entwicklung wäre und wie das Handy aussehen könnte.

Darum ist das wichtig: Nothing gibt immer wieder interessante Einblicke in den Entstehungsprozess von Smartphones. Im neuesten Video legt der Hersteller offen, wie teuer die Entwicklung eines neuen Handys sein kann – vor allem, wenn es sich um ein so ein »Traum-Handy« handelt.

So könnte das Traum-Handy vom YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) aussehen. (Bild: Nothing, ConceptCentral)

Im Detail: Zuerst zeigt Nothing, wie hoch die »BOM« beziehungsweise Bill of Materials ist. Das sind die Materialkosten der einzelnen Komponenten des Smartphones.

6.000 mAh-Akku mit kabellosem Laden und schneller Ladegeschwindigkeit: Das würde etwa 13 US-Dollar pro Akku kosten. Der Akku des Nothing Phone 2 kostet etwa 6 US-Dollar pro Einheit.

Das würde etwa 13 US-Dollar pro Akku kosten. Der Akku des Nothing Phone 2 kostet etwa 6 US-Dollar pro Einheit. Bildschirm des Samsung Galaxy S24 Ultra, aber kleiner: MKBHD wünscht sich denselben Bildschirm, wie vom Samsung-Flaggschiff des letzten Jahres. Das wäre ein helles OLED-Panel mit 120 Hz, LTPO und Anti-Reflexionsbeschichtung. Der Bildschirm sollte aber höchstens eine Diagonale von 6,1 Zoll haben. Das würde etwa 35 US-Dollar pro Einheit kosten.

MKBHD wünscht sich denselben Bildschirm, wie vom Samsung-Flaggschiff des letzten Jahres. Das wäre ein helles OLED-Panel mit 120 Hz, LTPO und Anti-Reflexionsbeschichtung. Der Bildschirm sollte aber höchstens eine Diagonale von 6,1 Zoll haben. Das würde etwa 35 US-Dollar pro Einheit kosten. Die Kamera des Galaxy S24 Ultra, aber die Software des iPhone 16 Pro: Für die Kamera-Hardware des Samsung-Handys würde etwa 80 US-Dollar fällig werden.

Für die Kamera-Hardware des Samsung-Handys würde etwa 80 US-Dollar fällig werden. 1 Terabyte Flash-Speicher: MKBHD hat allerdings nicht spezifiziert, welche UFS-Generation er wünscht. Nothing hat sich für die aktuelle 4.0-Version entschieden. Dazu kommt 16 GByte LPDDR5X-RAM. Diese Bauteile kosten etwa 90 US-Dollar pro Handy.

MKBHD hat allerdings nicht spezifiziert, welche UFS-Generation er wünscht. Nothing hat sich für die aktuelle 4.0-Version entschieden. Dazu kommt 16 GByte LPDDR5X-RAM. Diese Bauteile kosten etwa 90 US-Dollar pro Handy. Snapdragon 8 Elite-Chip: Dieser neue Prozessor kommt bei vielen High-End-Android-Handys, wie zum Beispiel beim Asus ROG Phone 9 Pro oder beim Samsung Galaxy S25 Ultra zum Einsatz. Er kostet etwa 190 US-Dollar pro Stück.

Weitere Materialkosten:

Elektronische Bauteile wie Motherboard etc.: 15 US-Dollar

Verpackung und Lieferumfang: 30 US-Dollar

Design-Materialien: 8 US-Dollar

Strukturelle Einzelteile, wie Schrauben und Tasten: 10 US-Dollar

Patent oder Lizenzierung: 29 US-Dollar

Insgesamt belaufen sich die Materialkosten auf rund 500 US-Dollar. In der Regel fällt der Preis im Handel deutlich höher aus, als das, was so ein Handy tatsächlich an Material kostet. (Bild: Nothing, ConceptCentral)

Dazu kommen weitere Kosten, die nicht offensichtlich sind

Neben den Materialkosten gibt es viele weitere Kosten, die bei der Entwicklung von so einem Handy einfließen.

Dazu gehören unter anderem Personalkosten, Software-Lizenzen, Herstellungskosten und mehr.

Zählt man all diese Kosten zusammen, würde die Entwicklung von MKBHDs Traum-Handy ganze 23.535.000 US-Dollar kosten.

Allein der Herstellungsprozess würde etwa 9 Millionen US-Dollar kosten. Weitere Kostenstellen besitzen ebenfalls siebenstellige Beträge, wobei Nothing die genauen Zahlen nicht offenlegen will.

Wie würde euer Traum-Handy aussehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!