Nur knapp über 100 Euro: Wenn ihr bisher nicht auf WQHD umgestiegen seid, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt

Ein Schnapper im Prime Day. Gönnt euch WQHD! (Bildquelle: Acer | Amazon | GameStar Tech)

Momentan gibt’s wieder allerhand Angebote im Amazon Prime Day – manche mehr, manche weniger toll.

Falls ihr allerdings noch keinen WQHD-Bildschirm (1440p) habt oder einen zweiten oder dritten Bildschirm in dieser Auflösung sucht, gibt es momentan einen Schnapper, den ich als WQHD-Spieler nur jedem ans Herz legen kann.

Zur Klarstellung: WQHD (1440p) ist die Auflösung, die, was die Pixelmenge und damit die Bildqualität angeht, zwischen FullHD (1080p) und 4K (2160p) liegt.

55:48 Gaming-Monitore: Führt an OLED kein Weg mehr vorbei?

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Acer bringt WQHD auch zu Gamern mit kleinem Geldbeutel

Der Acer Nitro KG272U G kostet im Angebot momentan knapp 114 Euro und bietet alle nötigen Specs, die ich persönlich brauche, um eine gute Zeit mit einem Bildschirm zu haben:

Größe : 27 Zoll – meiner Meinung nach optimal fürs Gaming. Klar, größer geht immer, aber 27 Zoll reichen aus.

: 27 Zoll – meiner Meinung nach optimal fürs Gaming. Klar, größer geht immer, aber 27 Zoll reichen aus. Panel : IPS – IPS mag nicht so toll wie OLED sein, dafür zahlt man hier nicht das Fünffache.

: IPS – IPS mag nicht so toll wie OLED sein, dafür zahlt man hier nicht das Fünffache. Bildwiederholrate : 120 Hertz – wer mehr als 60 Frames auf dem Screen will, braucht einen entsprechenden Bildschirm. 120 ist im Vergleich zwar nicht viel, doch im Vergleich zu 60 Hertz liegen bereits Welten dazwischen, wenn ihr ohnehin selten.

: 120 Hertz – wer mehr als 60 Frames auf dem Screen will, braucht einen entsprechenden Bildschirm. 120 ist im Vergleich zwar nicht viel, doch im Vergleich zu 60 Hertz liegen bereits Welten dazwischen, wenn ihr ohnehin selten. Reaktionszeit : 1 ms (GTG) / 4 ms (VRB) – geringe Reaktionszeiten sind beim Spielen wichtig. Sonst stimmt das Spielgefühl nicht.

: 1 ms (GTG) / 4 ms (VRB) – geringe Reaktionszeiten sind beim Spielen wichtig. Sonst stimmt das Spielgefühl nicht. AdaptiveSync : Ja – ohne AdaptiveSync, ohne mich. Diese gleicht technisch die Bildwiederholrate des Bildschirms an die generierten FPS der Grafikkarte an. So wird Screen-Tearing verhindert, ohne Eingabeverzögerung zu verursachen.

: Ja – ohne AdaptiveSync, ohne mich. Diese gleicht technisch die Bildwiederholrate des Bildschirms an die generierten FPS der Grafikkarte an. So wird Screen-Tearing verhindert, ohne Eingabeverzögerung zu verursachen. Höhenverstellbar: Ja – seine ergonomischen Features halten sich in Grenzen, doch immerhin lässt sich die Höhe schon mal verstellen.

Natürlich ist nicht alles Gold, was günstig ist. Wenn ihr einen günstigen Monitor kauft, bekommt ihr keine High-End-Features. Hier sind einige Nachteile, die ihr akzeptieren müsst, wenn ihr den Acer Nitro KG272U G kaufen wollt:

Nur HDMI 2.0: Kann bei hohen Auflösungen, hohen Bildwiederholungsraten oder HDR Einschränkungen beim Farbformat verursachen. Außerdem kann es vereinzelt zu Problemen mit VRR kommen – betroffen sind aber nur bestimmte Kombinationen aus Monitoren und einigen Nvidia-Grafikkarten.

Kann bei hohen Auflösungen, hohen Bildwiederholungsraten oder HDR Einschränkungen beim Farbformat verursachen. Außerdem kann es vereinzelt zu Problemen mit VRR kommen – betroffen sind aber nur bestimmte Kombinationen aus Monitoren und einigen Nvidia-Grafikkarten. Nur 250 Nits : Das ist relativ wenig Helligkeit und kann in hellen Räumen zu Problemen führen.

: Das ist relativ wenig Helligkeit und kann in hellen Räumen zu Problemen führen. HDR praktisch nicht vorhanden : Der Bildschirm unterstützt HDR-Funktionen, aber die Kombination aus nur 250 Nits und dem IPS-Kontrastverhältnis macht HDR in der Praxis unbrauchbar.

: Der Bildschirm unterstützt HDR-Funktionen, aber die Kombination aus nur 250 Nits und dem IPS-Kontrastverhältnis macht HDR in der Praxis unbrauchbar. Kein KVM-Switch: Um zwischen Signalen zu wechseln, müsst ihr ganz klassisch die Kabel austauschen.

Die Alternativen

Falls ihr keine Lust habt, von Amazon zu kaufen, wird es bei diesem Bildschirm leider schwierig. Auf Preisvergleichsseiten wie Geizhals oder Idealo wird klar, dass die einzige Plattform, die Acers Bildschirm noch zum Verkauf anbietet, Ebay ist. Dort kostet er rund 30 Euro mehr.

Ähnliche Bildschirme

Was bieten andere Modelle und Hersteller? Gibt es ähnlich gute Angebote?

Der Acer Nitro KG272U G hat einige Konkurrenten, die fast die gleichen Werte haben und in einer ähnlichen Preisklasse spielen. Dennoch sind sie entweder teurer, haben im Vergleich ein paar andere Nachteile oder beides.

Philips 2000 Series 27E2N2500 (ca. 120 Euro) Contra : nicht höhenverstellbar, minimal teurer Pro : bessere Energieeffizienz

Acer CB2 CB272UG (ca. 130 Euro) Contra : teurer Pro : bessere Ergonomie (ca. 120 Euro)

AOC Q27B35S3 Contra : nicht höhenverstellbar, minimal teurer Pro : Leicht heller (300 Nits)



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Klar, ihr müsst einige Abstriche machen, wenn man ihn mit einem teureren Gerät vergleicht. Trotzdem bleibt am Ende ein extrem preiswerter Bildschirm, der einigen Spielern, die noch auf Full HD-Bildschirmen spielen, einen echten Mehrwert bieten kann – passend flotte Hardware vorausgesetzt.

Welche Auflösung nutzt ihr zum Spielen und wie viel Geld habt ihr dafür ausgegeben? Schreibt es gerne in die Kommentare!