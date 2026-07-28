GTA 6 Release: Unser Launch-Countdown zeigt exakt, wie lange es noch bis zum Start in Deutschland dauert

Die ganze Gaming-Welt wartet gespannt auf Grand Theft Auto 6. Jetzt ist das meisterwartete Open-World-Spiel der letzten Jahrzehnte bald da!
Damit ihr jederzeit genau im Blick habt, wann GTA 6 nun wirklich ganz genau erscheint, haben wir einen Countdown eingerichtet – sobald der Timer oben abgelaufen ist, könnt ihr euch endlich in die Welt von Leonida und Vice City stürzen!
Release-Termin von GTA 6
🗓️ Datum: Donnerstag, 19. November 2026
⏰ Uhrzeit: 00:00 Uhr MESZ (deutsche Zeit)
GTA 6 erscheint also exakt in der Nacht vom 18. November (Mittwoch) auf den 19. November um Mitternacht. Vorbestellungen werden ebenfalls um diese Zeit freigeschaltet.
Preload-Termin für GTA 6
Wer genau zum Release sofort losspielen und nicht auf den Download warten will, kann sich GTA 6 vorab laden.
📥 Rockstar hat bestätigt, dass der Preload am 12. November startet, also genau eine Woche vor Release.
Voraussetzung dafür ist natürlich die Vorbestellung einer digitalen Version oder physischen Box-Edition von GTA 6 (die einen Download-Code enthält).
GTA 6 früher spielen
⛔ Offiziell ist der Starttermin für alle Käufer und Editionen gleich – Rockstar gewährt also keinen früheren Zugriff aufs Spiel in der Ultimate Edition für 100 Euro.
Xbox-User können sich aber mit einer oft bewährten Taktik wahrscheinlich trotzdem ein paar Stunden Vorsprung verschaffen: Durch den »Neuseeland-Trick«, bei dem die Uhr auf eine anderen Zeitzone umgestellt wird, wäre GTA 6 theoretisch schon ab 13 Uhr spielbar.
Die wichtigen News zu GTA 6
Bei uns findet ihr immer alle aktuellen Infos, Trailer und Neuigkeiten zu Rockstars großem Open-World-Mostrum. Werft dazu einfach einen Blick in auf die Links im Kasten oben.
📲 Folgt alternativ gern unserem GTA 6 WhatsApp-Kanal – dann habt ihr alle Neuigkeiten immer bequem unterwegs auf dem Smartphone parat.
Habt ihr GTA 6 vorbestellt, wartet ihr bis zum Release mit dem Kauf oder übt ihr euch in Geduld bis die PC-Version nachgereicht wird? Oder seid ihr GTA 6 gegenüber vielleicht sogar eher skeptisch eingestellt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.