GTA 6 Release: Unser Launch-Countdown zeigt exakt, wie lange es noch bis zum Start in Deutschland dauert

Die ganze Gaming-Welt wartet gespannt auf Grand Theft Auto 6. Jetzt ist das meisterwartete Open-World-Spiel der letzten Jahrzehnte bald da!

Damit ihr jederzeit genau im Blick habt, wann GTA 6 nun wirklich ganz genau erscheint, haben wir einen Countdown eingerichtet – sobald der Timer oben abgelaufen ist, könnt ihr euch endlich in die Welt von Leonida und Vice City stürzen!

Release-Termin von GTA 6

🗓️ Datum: Donnerstag, 19. November 2026

⏰ Uhrzeit: 00:00 Uhr MESZ (deutsche Zeit)

GTA 6 erscheint also exakt in der Nacht vom 18. November (Mittwoch) auf den 19. November um Mitternacht. Vorbestellungen werden ebenfalls um diese Zeit freigeschaltet.

Preload-Termin für GTA 6

Wer genau zum Release sofort losspielen und nicht auf den Download warten will, kann sich GTA 6 vorab laden.

📥 Rockstar hat bestätigt, dass der Preload am 12. November startet, also genau eine Woche vor Release.

Voraussetzung dafür ist natürlich die Vorbestellung einer digitalen Version oder physischen Box-Edition von GTA 6 (die einen Download-Code enthält).

GTA 6 früher spielen

⛔ Offiziell ist der Starttermin für alle Käufer und Editionen gleich – Rockstar gewährt also keinen früheren Zugriff aufs Spiel in der Ultimate Edition für 100 Euro.

Xbox-User können sich aber mit einer oft bewährten Taktik wahrscheinlich trotzdem ein paar Stunden Vorsprung verschaffen: Durch den »Neuseeland-Trick«, bei dem die Uhr auf eine anderen Zeitzone umgestellt wird, wäre GTA 6 theoretisch schon ab 13 Uhr spielbar.

Die wichtigen News zu GTA 6

Bei uns findet ihr immer alle aktuellen Infos, Trailer und Neuigkeiten zu Rockstars großem Open-World-Mostrum. Werft dazu einfach einen Blick in auf die Links im Kasten oben.

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Habt ihr GTA 6 vorbestellt, wartet ihr bis zum Release mit dem Kauf oder übt ihr euch in Geduld bis die PC-Version nachgereicht wird? Oder seid ihr GTA 6 gegenüber vielleicht sogar eher skeptisch eingestellt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!