Update kann PC unbrauchbar machen: Was ihr aktuell bei AMD- und Nvidia-Treibern beachten müsst

Probleme mit Grafiktreibern existieren mindestens schon so lange wie Grafikkarten selbst. Sie variieren von geringfügigen Unannehmlichkeiten bis hin zu großen Funktionseinschränkungen. Die aktuellen Treiber von Nvidia und AMD haben aktuellen Berichten zufolge ebenfalls mit Problemen zu kämpfen.

Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte stoßen mit dem neuen Treiber auf ein eher kleines Ärgernis, während das neue AMD-Update den PC im schlimmsten Fall sogar unbrauchbar machen kann.

Wenn ihr gerade voll auf dem Schlauch steht und ihr nichts mit dem Wort »Treiber« anfangen könnt, dann kann das unsere Kollegin Alana für euch erklären:

Das müsst ihr bei Nvidias neuen Treiber beachten

Der neue Treiber von Nvidia Geforce mit der Versionsnummer 531.18 sorgt auf einigen Systemen für eine erhöhte CPU-Auslastung nach dem Beenden von Spielen.

Das Update selbst liefert Optimierungen für Atomic Heart und das Feature RTX Video Super Resolution. Letzteres bietet AI-Upscaling für Videostreams in Google Chrome und Microsoft Edge.

Im Zuge des Problems soll sich die CPU-Auslastung um 10 bis 15 Prozent erhöhen, nachdem ein Spiel beendet wurde. Auslöser dafür ist ein Bug im Nvidia-Container-Prozess. Wenn ihr selbst von dem Problem betroffen seid, gibt es zwei Lösungen:

Beendet über den Task-Manager den Nvidia-Container-Prozess, jedes Mal nach dem Beenden eines Spieles

Downgraded auf die vorherige Treiber-Version

Nvidia weiß über den Bug Bescheid und arbeitet an einer Lösung, weshalb ein Hotfix wohl schon bald kommen dürfte.

Das müsst ihr bei AMDs neuen Treiber beachten

Der Bug beim neuen Adrenalin 23.2.2. Treiber kommt zwar sehr viel seltener vor, dafür ist er deutlich problematischer. Das Update sorgt bei einigen Benutzern dafür, dass der PC nach einem Neustart nicht mehr hochfährt. Stattdessen wird ein Bluescreen mit der Fehlermeldung »Inaccessible Boot Device« angezeigt.

Das Update selbst liefert außer einigen Fehlerbehebungen nur Performance-Optimierungen für Atomic Heart und Company of Heroes 3.

Der Bug wird ausgelöst, wenn ihr gleichzeitig Windows Updates und das AMD-Update installiert. Dies alleine reicht aber noch nicht. Fatal wird es erst, wenn man bei der Installation den Haken bei »Zurücksetzen auf Werkseinstellungen« setzt.

So erging es unter anderem Brad Chacos von PC World. Er setzte sich daraufhin mit AMD in Kontakt. Nachdem AMD das Problem intern getestet hat, empfahlen sie Chacos, an den Power-Knopf kurz nach dem BIOS-Boot-Logo zu drücken, um Windows beim nächsten Start zu einem automatischen Reparaturversuch zu bringen.

Nach 15 Versuchen hat es dann endlich funktioniert. Alternativ könnt ihr den PC auch über einen Boot-Stick von Windows starten und dort statt der Installation die Reparatureinstellungen aufrufen.

Es gibt also drei Dinge, die ihr tun könnt, um nicht dasselbe Problem zu bekommen:

Installiert nicht das neue Update und wartet bis der Fehler behoben ist

Achtet darauf, dass alle Windows Updates schon installiert worden sind oder pausiert diese, bevor ihr das AMD-Update installiert

Installiert das Update, aber verzichtet auf das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Habt ihr selbst diese Probleme bei euch feststellen können? Wieviel Ärger hattet ihr in der Vergangenheit mit Treiber-Updates? Updated ihr eure Grafikkarte immer sofort, sobald ein neues Update zur Verfügung steht oder tut ihr das nur, wenn es wirklich notwendig ist? Teilt uns eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!