Erst Aprilscherz, jetzt real: Nvidia G-Assist startet heute - wenn ihr eine GPU mit mindestens 12 GByte VRAM habt

Der Nvidia G-Assist steht in seiner ersten Version in der Nvidia-App zur Verfügung. (Bildquelle: Nvidia)

Fast auf den Tag genau sieben Jahre nach dem ursprünglichen Aprilscherz und rund neun Monate nach der tatsächlichen Ankündigung ist Nvidia G-Assist jetzt Teil des Geforce-Portfolios.

Wie die Entwickler in einer neuen Mitteilung mitsamt zugehörigem YouTube-Video verlauten lassen, ist die KI-Assistenz in Update 11.0.3.218 der Nvidia-App enthalten, die seit Ende vergangenen Jahres die Geforce Experience ersetzt.

In seiner Erstfassung ist Nvidia G-Assist gewissermaßen ein KI-Chatbot: Ihr könnt mit den gewohnten textbasierten Prompts Fragen zu eurer Hardware und deren Optimierung stellen.

Als Beispiel wird die Analyse der Performance während des laufenden Spiels genannt. Hier sollt ihr G-Assist auch anweisen können, euren GPU-Takt anzupassen, um Einbrüche der Framerate zu reduzieren oder die Spieleinstellungen zu optimieren.

Eine vollständige Liste der über 70 unterstützten Prompts in Version 0.1 von G-Assist findet ihr auf der offiziellen Nvidia-Webseite. Die ursprünglich angekündigte Hilfe in Videospielen, etwa wenn ihr in Quests stecken bleibt, findet sich indes bisher nicht in der Assistenz wieder.

3:11 Nvidias Project G-Assist soll Spiele revolutionieren

Nvidia G-Assist: Systemvoraussetzungen

Um die G-Assist-Funktionen nutzen zu können, müsst ihr unter anderem eine Geforce-Grafikkarte mit mindestens 12 GByte Videospeicher euer Eigen nennen. Folgende GPUs sind zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung entsprechend kompatibel:

RTX 3060 12 GByte, RTX 3080 12 GByte, RTX 3080 Ti, RTX 3090 (Ti)

RTX 4060 Ti 16 GByte, RTX 4070 (Super), RTX 4070 Ti (Super), RTX 4080 (Super), RTX 4090

RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090

Neben dem aktuellen App-Update benötigt ihr den jüngsten Geforce-Treiber 572.83 sowie 6,5 GByte Festplattenspeicher für den rein textbasierten Assistenten; für die Sprachsteuerung werden weitere 3 GByte fällig.

Beachtet zudem, dass G-Assist aktuell explizit nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Nvidia G-Assist: Lokale KI auf Basis von LLama

Eine Internetverbindung ist hingegen nicht notwendig, wie Nvidia weiterhin erklärt. Stattdessen fungiert G-Assist als lokal laufende KI, die auf eurer RTX-Grafikkarte läuft.

Möglich wird dies laut Nvidia durch ein Instruktionsmodell auf Llama-Basis, das mit seinen acht Milliarden Parametern nur einen Bruchteil heutiger, großer KI-Modelle einnimmt.

Auch der Speicherhunger wird hierdurch erklärt: Erhält G-Assist eine Texteingabe, »belegt die Nvidia-GPU einen Teil ihrer Pferdestärke für KI-Inferenz«. Es könne zu kurzen Rucklern kommen, während die Assistenz nach der passenden Antwort sucht.

Als Version 0.1 ist G-Assist natürlich noch recht am Anfang seines Funktionsumfangs. Dieser wird aber nicht nur durch Nvidia erweitert: Die Entwickler haben ein GitHub-Repository veröffentlicht, das mit Beispielen und Anleitungen aufwartet.

Community-Entwickler können auf Basis dessen »Funktionen in einfachen JSON-Skripten definieren«; zudem können ganze Plug-ins bei Nvidia eingereicht werden, die dann im Anschluss möglicherweise integriert werden.

Als Beispiel nennen die Entwickler an dieser Stelle ein Twitch-Plug-in, das euch auf Nachfrage sagen kann, ob euer Lieblingskanal gerade live ist und die zugehörigen Streaminformationen nennt - oder dieser eben offline ist.