Nvidia Geforce RTX 2080 - Hinweis auf Sound-»Raytracing«

Auf der Webseite, die Nvidia für die neue Turing-Architektur eingerichtet hat, findet sich in einem Absatz zu den neuen RT-Cores ein Hinweis auf die neuen Möglichkeiten der Soundberechnung. Wie Techpowerup anmerkt, hatte AMD ähnliches schon vor Jahren mit Trueaudio versucht, das sich allerdings nie durchsetzen konnte und gerade einmal von den Spielen Thief, Star Citizen, Lichdom: Battlemage und Murdered: Soul Suspect unterstützt wurde.

Der Nachfolger Trueaudio Next bot dann Audio Ray-Casting, das Schallwellen berechnen kann, die von unterschiedlichen Oberflächen auch unterschiedlich reflektiert werden und so für noch realistische Audio-Positionierung sorgen sollte. Diese Technik wurde anscheinend bislang in keinem einzigen Spiel eingesetzt.

Nun versucht sich anscheinend Nvidia ebenfalls im Sound-Bereich, denn die RT-Cores von Grafikkarten wie der Geforce RTX 2080 beschleunigen laut der Beschreibung Berechnungen zur Bewegung von »Licht und Ton« in 3D-Umgebungen.

Damit sieht es laut Techpowerup danach aus, als ob Nvidia eine umfangreiche Möglichkeit für Audio-Berechnungen im 3D-Raum bieten und diese wohl über Gameworks umsetzen wird. Sound und Sprache in Spielen wäre dann realistischer. Doch ob Nvidia in diesem Bereich erfolgreicher sein wird als AMD, ist nicht sicher.

Immerhin sind auch Soundkarten inzwischen eher ein aussterbendes Stück Hardware, trotz ähnlicher Versuche. Laut Techpowerup ist es zumindest bislang wohl besser, wenn die Spiele-Entwickler ihre eigenen Systeme für ihren Titeln entwickeln. Es könnte aber auch sein, dass aufgrund des hohen Marktanteils von Nvidia-Grafikkarten irgendwann viele Spiele-Entwickler das neue System von Nvidia verwenden.