Wer jetzt seine alte Grafikkarte verkauft, verdient so viel wie nie

Der Kauf und Verkauf von Grafikkarten erfreut sich bei Ebay seit langer Zeit großer Beliebtheit. Die Preise, die dort für ältere Modelle aufgerufen werden, sind in den letzten Wochen allerdings rasant angestiegen und aktuell auf Rekord-Niveau.

Das zeigt unsere folgende Analyse erfolgreich verkaufter GPUs im Vergleich zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und den Preisen vor etwa zwei Monaten.

Extreme Preissteigung: Die Radeon RX 580 mit 8,0 GByte stellt dabei einen Ausnahmefall dar: Derzeit wechselt sie bei Ebay im Schnitt für 77,6 Prozent höhere Kosten den Besitzer als noch im November.

Modelle von Nvidia sind ebenfalls von hohen Preissteigerungen betroffen, allem voran die Karten der GTX-1000-Generation wie die GTX 1060 (+ 47,7 Prozent) oder die GTX 1070 (+ 43,7 Prozent).

Welche neue Hardware von AMD und Nvidia uns in diesem Jahr erwartet, erfahrt ihr in unserem großen Plus-Ausblick auf 2021:

Wie haben wir uns den Gebrauchtmarkt angesehen?

Unsere Analyse bezieht sich auf verschiedene Grafikkarten, die erfolgreich bei Ebay verkauft wurden. Einerseits betrachten wir jeweils den Durchschnittspreis der 30 letzten Verkäufe, andererseits die ersten 30 Verkäufe ab dem 22. November.

Dabei berücksichtigen wir nur funktionsfähige und einzeln verkaufte Grafikkarten, die nicht den aktuellen Generationen von AMD (Radeon RX 6000) und Nvidia (Geforce RTX 3000) angehören.

Aber zurück zu unserer Analyse. Die Preise der folgenden Grafikkarten bei Ebay haben wir uns näher angesehen:

AMD

Preisentwicklung von Grafikkarten bei Ebay

Der Blick auf die von uns ermittelten Zahlen zeigt, dass die Preise für Grafikkarten bei Ebay seit November 2020 deutlich gestiegen sind. Im Schnitt liegt die Erhöhung bei fast 30 Prozent, besonders stark sind vor allem AMD-Modelle und die GTX-1000-Reihe von Nvidia betroffen.

Preise wie vor Jahren: Während die Radeon RX 580 mit 8,0 GByte VRAM vor zwei Monaten noch für etwa 150 Euro zu haben war, sind es aktuell fast 260 Euro. Damit kostet sie praktisch wieder so viel wie zu ihrem Release im Jahr 2017.

Auch die GTX 1060 hat es grade nicht leicht. Sie ging vor wenigen Wochen für ungefähr 140 Euro über zu einem neuen Besitzer über, inzwischen kostet sie mit knapp 210 Euro fast 50 Prozent mehr.

Gleichzeitig sind Nvidias Grafikkarten der 2000er-Generation und die GTX 1080 Ti klar weniger stark von steigenden Preisen betroffen. Während es bei Nvidia-Modellen also recht große Unterschiede in Sachen Preissteigerung gibt, bewegen sich fast alle AMD-Grafikkarten hier in einem Bereich von etwa 30 Prozent.

Was sind die Gründe für die hohen Preise?

Dass die Kosten auf dem Gebrauchtmarkt so hoch liegen, dürfte einerseits mit der generell schlechten Lieferbarkeit von Grafikkarten zusammenhängen. Andererseits könnten auch die aktuell sehr hohen Kurse für Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum und die Miner eine wichtige Rolle dabei spielen:

Auffällig ist auch, dass vor allem die eher günstigen Grafikkarten bis maximal 300 Euro wie eben die RX 580 und die GTX 1060, aber auch die GTX 1070 und die RX Vega 56 am stärksten von den höheren Preisen betroffen sind. Dieser Preisbereich erfreut sich allerdings generell großer Beliebtheit.

Wann ist Besserung in Sicht? Sowohl AMD als auch Nvidia gehen für die nächsten Wochen und Monate von anhaltenden Lieferschwierigkeiten der neuen Modelle aus. Die Gründe dafür schildern wir euch im Artikel »Grafikkarten kaum lieferbar - Die Miner sind nur ein Problem von vielen«.

Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Situation auf dem Gebrauchtmarkt ebenfalls angespannt bleiben oder sich sogar noch verschlechtern dürfte. Wir rechnen frühestens Ende 2021 mit einer gewissen Entspannung der Lage, lassen uns in diesem Fall aber besonders gerne eines Besseren belehren.

Habt ihr selbst Erfahrungen auf dem Gebrauchtmarkt gemacht? Sei es im Kauf oder im Verkauf? Schreibt es gerne in die Kommentare!