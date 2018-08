Bei Nvidias Vorstellung der Geforce-RTX-2000-Karten auf Turing-Basis stand Raytracing extrem im Vordergrund. Entsprechende Berechnungen sollen mit den neuen Grafikkarten wesentlich schneller als mit den Vorgängern (GTX-1000 auf Pascal-Basis) von statten gehen.

Genau Performance-Angaben wurden bislang allerdings meist in eher weniger gut greifbaren und noch dazu neuen Kategorien wie »Giga Rays per second« oder »RTX OPS« und in Bezug auf Demos wie etwa die Infiltrator-Demo der Unreal Engine 4 gemacht (die übrigens auf der GDC 2013 erstmals gezeigt wurde).

Konkrete Werte aus einem Spiel liefern jetzt die Kollegen der PC Games Hardware in Form eines Videos. In den ersten zwei Minuten des insgesamt knapp 13 Minuten langen Clips ist abgefilmt zu sehen, wie Shadow of the Tomb Raider gespielt wird, inklusive fps-Anzeige. Danach folgt im Spiel selbst aufgenommenes Gameplay ohne fps-Anzeige.

Laut den Angaben der Kollegen lief das Spiel in Full HD mit der wohl höchsten Detailstufe auf einer Geforce RTX 2080 Ti in Kombination mit Intels Core i7 6800K (Hexa-Core-CPU) und 16,0 GByte RAM im Quad-Channel-Modus.

In vielen Szenen liegen die Bilder pro Sekunde nur im Bereich zwischen 30 und 40 fps. Für die voraussichtlich schnellste Spieler-Grafikkarte auf dem Markt und die Full-HD-Auflösung klingen solche Werte sehr niedrig, während der Release des Spiels bereits am 14. September erfolgen soll.

Die Entwickler geben allerdings an, dass die Raytraced-Schatten zur Veröffentlichung von Shadow of the Tomb Raider noch nicht Teil des Spiels sein werden. Stattdessen sollen sie mit einem Patch nachgereicht werden.

Man darf gespannt sein, wie die Performance im tatsächlichen Spiel mit unterschiedlicher Hardware ausfallen wird, wenn die Raytraced-Schatten integriert wurden und optimierte Treiber zur Verfügung stehen. Der oftmals befürchtete sehr große Leistungshunger scheint sich allerdings bereits abzuzeichnen.