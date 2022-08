RTX 4080: Wenn die neuen Gerüchte stimmen, wird die Nvidia-Grafikkarte immer besser

Noch ist unklar, wann genau der Nachfolger von Nvidias äußerst beliebter Geforce RTX 3080 erscheint. Die vermuteten technischen Daten klingen aber laut jüngster Gerüchte immer interessanter.

Quelle ist einmal mehr der für Leaks bekannte Twitter-Nutzer kopite7kimi, der immer wieder Updates zu den Spezifikationen der kommenden RTX-4000-GPUs von Nvidia veröffentlicht. Dass sich technische Details relativ kurz vor Release noch ändern, ist nichts völlig Ungewöhnliches. Dennoch handelt es sich nur um Gerüchte - die in diesem Fall aber besonderes vielversprechend klingen.

Um welches Gerücht geht es genau?

Der jüngste Tweet von kopite7kimi sticht vor allem in zwei Punkten hervor: Die zu erwartende Leistungsaufnahme und die Speichergeschwindigkeit. Beides bewegt sich gegenüber früheren Gerüchten zu der neuen GPU der Ada-Lovelace-Generation (RTX 4000) in eine positive Richtung:

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die RTX 4080 eine deutlich höhere Leistungsaufnahme als ihr Vorgänger im Bereich von 100 Watt mehr aufweist. Die jüngste Angabe von 340 Watt liegt dagegen nur noch leicht über der Founders Edition der RTX 3080 (320 Watt).

Sollten die Angaben im obigen Tweet stimmen, würde die Speichergeschwindigkeit außerdem ansteigen. Statt 16,0 GByte GDDR6X-Speicher mit 21 Gbps sind jetzt Module mit 23 Gbps im Gespräch. Zum Vergleich: Die RTX 3080 setzt auf 10,0 oder 12,0 GByte GDDR6X mit einer Geschwindigkeit von 19 Gbps.

Beide Änderungen klingen durchaus plausibel. So ist denkbar, dass sich Nvidia auch im Zuge der oft negativen Reaktionen auf die Meldungen über die hohe Leistungsaufnahme daran gesetzt hat, zumindest bei der RTX 4080 (und bei langsameren Modellen) für Verbesserung zu sorgen. Ebenfalls eine mögliche Erklärung: Der hohe Stromverbrauch war von Beginn an nur für die Top-Modelle RTX 4090 (Ti) geplant.

Keine Unterschiede gegenüber älteren Gerüchten gibt es dagegen bei der Anzahl der Shader-Einheiten. Sie liegt demnach weiterhin bei 9.728, während die RTX 3080 der aktuellen Ampere-Generation 8.704 davon besitzt. Die RTX 3080 mit 12,0 GByte VRAM kommt auf 8.960 Shader-Einheiten.

Wann erscheint die Geforce RTX 4080?

Darüber herrscht in der Gerüchteküche noch keine Einigkeit. Zuletzt wurde eher davon ausgegangen, dass in diesem Jahr nur die absolute High-End-Riege in Form der Geforce RTX 4090 (Ti) auf den Markt kommt. Ganz vom Tisch ist ein Release der RTX 4080 im Jahr 2022 aber noch nicht.

Dass Nvidia generell später dran sein wird als beim RTX-3000-Release vor zwei Jahren, der Mitte September 2020 erfolgt ist, wird aber immer wahrscheinlicher. So gab es die ersten offiziellen Teaser damals bereits grob Anfang August, während sich Nvidia über zwei Jahre später bislang bedeckt hält.

Ein möglicher Grund sollen die (zu) vollen Lager mit RTX-3000-Modellen sein, die erstmal in größeren Mengen abverkauft werden müssen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Was haltet ihr von den aktuellen Gerüchten zu der kommenden Geforce RTX 4080? Denkt ihr, der Stromverbrauch wird wirklich nur geringfügig höher als im Falle der RTX 3080 liegen oder geht ihr eher von einem Plus im Bereich von 100 Watt aus? Und wann rechnet ihr mit dem Release der RTX 4080 - noch 2022 oder erst im kommenden Jahr? Schreibt es gerne in die Kommentare!