Wenn ihr auf RTX 4000 wartet, müsst ihr wohl einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen

Es gibt schon länger Meldungen darüber, dass Nvidias neue RTX-4000-Generation später erscheinen könnte, als gedacht. Während aber zunächst nur eine Verschiebung um ein, zwei Monate nach hinten im Gespräch war, soll der Nachfolger der beliebten Geforce RTX 3080 jetzt sogar erst 2023 erscheinen.

Diese Vermutung hatte bereits der für Leaks bekannte YouTuber Moores Law is Dead geäußert, worauf wir im Artikel Vom Luxusgut zum Ladenhüter: Wohin mit all den RTX-3000-Grafikkarten? bereits näher eingegangen sind. Jetzt bestätigt der Twitter-Nutzer Greymon55, der ebenfalls aus der Leak-Szene kommt, diese Theorie:

Der erste Beitrag bezieht sich auf die neuen Ada-Lovelace-Chips der RTX-4000-Generation. AD102 dient für die teuersten High-End-Modelle (RTX 4090 / RTX 4090 Ti), die langsameren Varianten darunter mit höherer Ziffer für RTX 4080, RTX 4070 und Co.

Dementsprechend würde in diesem Jahr nur die RTX 4090 (und/oder eine mögliche RTX 4090 Ti) erscheinen und die RTX 4080 erst im nächsten Jahr. Letzteres bestätigt Greymon55 auf eine Nachfrage nochmal:

Warum dieses ungewöhnliche Vorgehen?

Nvidias Karten der XX80/X80-Reihe gehörten beim Release zuletzt eigentlich immer zu den allerersten Modellen einer neuen Geforce-Generation. Die besonders teuren Modelle der XX90/X90- beziehungsweise der früheren Titan-Reihe folgten dagegen in der Regel später. Warum sollte Nvidia dieses Vorgehen nun ändern?

Wie auch Greymon55 in einem weiteren Tweet angibt, könnten die zu vollen Lager mit RTX-3000-Karten der Grund dafür sein. Eine RTX 4090 (oder auch RTX 4090 Ti) tritt als neues bFlaggschiff-Modell etwas weniger in Konkurrenz mit den aktuellen Karten als eine RTX 4080 oder RTX 4070, auch wenn sie voraussichtlich ebenfalls sehr flott sein werden. Sollte AMD seine neuen RX-7000-Grafikkarten noch in diesem Jahr bringen, würde Nvidia dies gleichzeitig mit einem reinen RTX-4090-Release zumindest nicht unbeantwortet lassen.

Denkbare Gründe für eine Verschiebung von RTX 4080 und Co auf das Jahr 2023 könnten auch Probleme mit der Chip-Herstellung und/oder den Lieferketten sein, dafür gab es aber bisher keine Anzeichen. Dazu passt auch die Klage des Leakers kopite7kimi, der sich über die Verschiebung wegen nicht-technischer Gründe beschwert.

Letztlich handelt es sich sowohl bei den Gerüchten um den Release der RTX 4080 im Jahr 2023 als auch bei den möglichen Gründen dafür aber nur um Spekulationen. Und während wir spätestens dann sicher wissen, wann die RTX 4080 erscheint, wenn Nvidia den Release-Termin ankündigt, gilt das nicht gleichermaßen für die wahren Hintergründe dieses Termins.

Falls ihr so oder so bei eurer aktuellen Grafikkarte bleiben wollt, könnt ihr sie mit nur zwei Klicks zu einem besseren Gesamtpaket machen. Mehr darüber erfahrt ihr hier:

Wie schätzt ihr die jüngsten Gerüchte ein? Kommt die Geforce RTX 4080 wirklich erst im nächsten Jahr oder bringt Nvidia die neue Grafikkarte doch noch 2022, möglicherweise auch als zusätzlichen Konter für AMDs RX-7000-Grafikkarten? Schreibt es gerne in die Kommentare!