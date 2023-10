Nvidia plant offenbar gleich drei neue Grafikkarten - und bricht dabei mit bisherigen Konventionen

Bekommen RTX 4080 und Co. ein Super-Upgrade?

Bis die ersten Grafikkarten der Generation RTX 5000 erscheinen, dauert es vermutlich noch über ein Jahr. Eine RTX 4090 Ti scheint auch nicht mehr geplant. Und bis auf die kleine RTX 4050 sind alle Basismodelle für den Desktop bereits besetzt.

Wer jetzt aber denkt, Nvidia hätte deswegen keine weiteren Karten in Planung, scheint falsch zu liegen. Denn laut einem aktuellen Leak arbeitet man dort an gleich drei Grafikkarten für die obere Mittelklasse.

Eine Besonderheit dabei: Eine der Karten soll bei der Benamung neue Wege gehen.

Nvidia: Super-Upgrades für RTX 4080 und 4070 (Ti)

Was ist passiert: Der Leaker @hongxing2020 hat sich auf X (ehemals Twitter) zu drei neuen Karten von Nvidia geäußert. Demnach sollen sich die Modelle 4080 Super, 4070 Ti Super und 4070 Super bei dem Hersteller in Planung zu befinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf einen Release-Termin will er sich jedoch nicht festlegen - vermutlich, weil dieser auch bei Nvidia noch nicht feststeht.

@hongxing2020 hatte bei seinen bisherigen Leaks eine solide Trefferquote, lag allerdings auch schon falsch. So erwartete er etwa Modelle der Serie RTX 3000 Super, die nie erschienen. Ganz außer Acht lassen sollte man seine Behauptungen dennoch nicht.

2:34 Nvidia Omniverse: Trailer zeigt unfassbar realistische Inhalte der KI-Plattform

Warum ist das wichtig? Mit den Grafikkarten würde Nvidia Spielern neue Optionen anbieten, die für sie richtige Karte beim PC-Bau zu finden. Mit den Modellen könnte man sich zudem im für viele Käufer interessanten Bereich oberhalb der RTX 4070, aber unter der RTX 4090 positionieren.

Allerdings lässt sich aktuell noch nicht einschätzen, welche Hardware und Performance die Modelle bieten würden. Die Namensgebung lässt aber darauf schließen, dass sich die Modelle grob wie folgt positionieren könnten:

RTX 4090 RTX 4080 Super RTX 4080 RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Super RTX 4070

Der Blick über den Tellerrand: Nachdem Nvidia mit RTX 3000 auf Super-Karten verzichtet hatte, erscheint es auf den ersten Blick ungewöhnlich, dass man das Label nun wieder zurückbringen möchte. Die lange Wartezeit auf RTX 5000 von vermutlich drei Jahren lässt uns die Option aber als realistisch erscheinen - irgendetwas muss Nvidia schließlich herausbringen, um die Zeitspanne zu überbrücken.

Während die Super-Bezeichnung so wieder herausgeholt und abgestaubt wird, wäre eine Sache völlig neu. Die Rede ist von der RTX 4070 Ti Super. Bisher hatte man sich bei Nvidia darauf beschränkt, Modelle als Ti oder als Super zu bezeichnen - wobei Ti historisch höher angeordnet wurde als Super.

Die neue Karte soll beide Bezeichnungen jedoch verbinden und würde sich damit auf die namenstechnisch kleinstmögliche Art und Weise unter der darüberliegenden RTX 4080 platzieren.

Übrigens: Nvidia ist wohl doch noch nicht fertig mit RTX 4000: Neue Grafikkarte soll schon Anfang 2024 erscheinen

Schenkt ihr dem Leaker @hongxing2020 euer Vertrauen, oder zieht ihr seine Einschätzung eher in Zweifel? Welche Grafikkarte steckt in eurem PC, mit dem Kauf welcher Karte liebäugelt ihr als Nächstes? Gehört ihr zu Team Nvidia oder eher zu Team Radeon? Und überhaupt: Wie hoch ist eure Kaufkraft, wenn es um den Erwerb einer Grafikkarte geht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.