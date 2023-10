Nvidia ist wohl doch noch nicht fertig mit RTX 4000: Neue Grafikkarte soll schon Anfang 2024 erscheinen

Laut dem Leaker Zed Wang (MEGAsizeGPU) soll eine RTX 4080 Ti für Anfang 2024 geplant sein. (Bild: Nvidia)

Die RTX-4000-Serie von Nvidia könnte doch noch Zuwachs bekommen - allerdings am oberen Ende. Die relativ große Lücke zwischen der RTX 4080 und 4090 soll durch eine Ti- oder Super-Version der 4080 geschlossen werden.

RTX 4080 Ti kommt Anfang 2024

Der Leaker MEGAsizeGPU, der sich in der Vergangenheit als besonders vertrauenswürdig und gut informiert bewiesen hat, soll erfahren haben, dass eine »RTX 4080S« für Anfang 2024 in Planung sei.

Das »S« könnte für Super stehen, jedoch hat Nvidia diesen Beinamen schon sehr lange nicht mehr verwendet. Die lezten Nvidia-Grafikkarten, die noch »Super« im Namen hatten, stammen von der RTX 2000-Serie.

Es ist also naheliegend, dass die neue Grafikkarte RTX 4080 Ti heißen wird.

Laut MEGAsizeGPU wird die AD102-GPU verwendet, welche auch in der RTX 4090 mit 16.384 FP32-ALUs zum Einsatz kommt. Die bisher verfügbare RTX 4080 wird von der AD103-GPU mit 9.728 FP32-ALUs angetrieben - es gibt also genügend Spielraum für eine Grafikkarte dazwischen.

Der Leaker geht davon aus, dass die RTX 4080 Ti zum selben Preis erscheinen wird, zu dem die RTX 4080 erschienen ist - hierzulande war das 1.469 Euro. Sollte er damit Recht behalten, dürfte die reguläre RTX 4080 günstiger werden.

Was den Stromverbrauch angeht: Die TGP soll bei unter 450 Watt liegen. Die RTX 4080 verbraucht etwa 320 und die RTX 4090 450 Watt.

Mehr Informationen zur RTX 4080 Ti hat der Leaker nicht geteilt. Der Videospeicher könnte allerdings bei 20 Gigabyte liegen, wenn man bedenkt, dass die RTX 4080 16 und die RTX 4090 24 Gigabyte besitzen.

Ob sich dieses Gerücht als wahr herausstellen wird, erfahren wir spätestens Anfang nächsten Jahres. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Interesse an einer RTX 4080 Ti oder seht ihr für diese Grafikkarte keinen Bedarf? Würde eine Kostenreduzierung die RTX 4080 für euch nun interessanter machen? Wie viel günstiger muss sie eurer Meinung nach sein, damit ihr sie in eure engere Auswahl aufnimmt? Schreibt es uns in die Kommentare!