Gute Nachrichten für Besitzer älterer Nvidia-GPUs: Mod erlaubt Frame Generation in Cyberpunk & Co.

FSR 3 in Cyberpunk 2077? Eine neue Mod macht's möglich, bevor es offiziell funktioniert.

In der vergangenen Woche hat GPU-Hersteller AMD den Open Source-Code zu FSR 3 bereitgestellt.

Mit der dritten Generation der Upscaling-Antwort auf Nvidia DLSS geht auch die Integration von Fluid Motion Frames einher. Sie wird wie Nvidias Frame Generation zur Zwischenbildberechnung genutzt und kann so die Framerate in Spielen massiv erhöhen.

Dank der Codeveröffentlichung konnten sich in den vergangenen Tagen einige Modder an die Arbeit machen und präsentieren nun erste Ergebnisse: Mit der »DLSSG-To-FSR3«-Mod lässt sich nun FSR 3 statt DLSS aktivieren - selbst wenn ihr eine ältere Nvidia-Grafikkarte besitzt.

Im verlinkten Video wird der Einsatz der FSR-3-Mod mit einer RTX 3080 gezeigt, also einer Grafikkarte, die nicht für Nvidias eigene Frame Generation geeignet ist - wohl aber für AMDs FMF-Lösung.

Auch RTX-20-GPUs der Turing-Generation sollen mit der Mod kompatibel sein und so einen spürbaren Boost in der Bildrate erfahren.

Allerdings ist hiermit nicht garantiert, dass die Ergebnisse identisch zu einer nativen Implementierung von FSR 3 und den Fluid Motion Frames ausfallen.

Damit sind nur noch die Ausmaße der generierten Zwischenbilder gemeint: Im zugehörigen Reddit-Thread wird auch von visuellen Artefakten gesprochen, die unter Umständen auftreten können.

Das Tool selbst ist nicht nur auf Cyberpunk 2077 ausgelegt. Generell scheinen Spiele von CD Projekt Red einiges mit der Mod anfangen zu können, denn auch The Witcher 3 soll von DLSSG-To-FSR3 ohne größere Schwierigkeiten profitieren.

Andere Games wie Ratchet and Clank: Rift Apart oder Hitman 3, die mit der Implementierung funktionieren sollen, zeigen allerdings noch Probleme. Ein Workaround soll die Deaktivierung von HDR-Inhalten sein.

Immerhin wird auch an einer offiziellen Version von FSR 3 für Cyberpunk 2077 gearbeitet, wie AMD schon zur ursprünglichen Ankündigung erklärte:

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr Interesse an der DLSSG-to-FSR3-Mod und sie vielleicht sogar bereits selbst ausprobieren können? Falls ja, welche Frameraten erreicht ihr hiermit in Cyberpunk 2077 und welche Spiele sollten das Feature eurer Meinung nach ebenfalls unbedingt noch nachgereicht bekommen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!