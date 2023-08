FSR 3 angekündigt: Das ist AMDs Antwort auf Nvidias DLSS 3.5

Mit FSR 3 will AMD eine passende Antwort auf Nvidia DLSS 3.5 liefern. (Quelle: AMD)

Nachdem AMD lange Zeit auf FSR 2 gesetzt hat, wurde im Rahmen der Gamescom 2023 endlich der Nachfolger präsentiert: Mit FidelityFX Super Resolution 3 will das Unternehmen sein KI-Upscaling auf das nächste Level hieven.

Damit liefert AMD auch eine zeitnahe und direkte Antwort auf die jüngste Ankündigung des großen Konkurrenten Nvidia, welcher mit DLSS 3.5 bereits zum Start der Gamescom auf sich aufmerksam machte.

Mehr zum Thema Nvidias vielleicht bestes Feature soll nochmal einen großen Sprung nach vorn machen von Jan Stahnke

Durch FSR 3 soll laut der AMD-Präsentation ein massiver Performance-Schub ermöglicht werden. Mit der ebenfalls neu vorgestellten Radeon RX 7800 XT soll etwa im Spiel Forspoken bei bestimmten Einstellungen mehr als die dreifache Anzahl an FPS möglich sein.

Genutzt wird hierfür der Performance-Modus von FSR 3, der in 4K-Auflösung sowie ultra-hohem Raytracing getestet wurde.

Der ganzen KI-Upscaling-Magie liegt der Gegenentwurf zu Nvidias Frame Generation zugrunde: AMD nennt diesen Vorgang innerhalb von FSR 3 Fluid Motion Frames (FMF), die zusätzlich zum überarbeiteten FidelityFX Super Resolution eingeführt werden.

Hierbei werden ebenfalls Bilder zwischengeneriert, um die höhere Anzahl an Bildern pro Sekunde zu erreichen. Zum Verringern der daraus resultierenden Latenz setzt FSR 3 auf HYPR-RX . Kernbestandteil der Tuning-Funktion ist wiederum das als Anti-Lag+ bezeichnete Feature, welches äquivalent zu Nvidia Reflex fungiert.

Aktiviert wird HYPR-RX über die AMD Adrenalin-Software als Schaltzentrale. Als weitere Teile des neuen Features zählen das bislang nicht näher definierte Radeon Boost sowie Radeon Super Resolution . Wann genau HYPR-RX veröffentlicht wird, ist noch unklar - AMD spricht bislang von einem Release in wenigen Wochen, also spätestens Mitte September.

AMD FSR 3: RDNA 2 und neuer empfohlen

Bei den unterstützten Grafikkarten handelt es sich indes um alle Modelle der ersten RDNA-Generation und neuer. Empfohlen wird allerdings zumindest eine RX-6000-GPU; RX 7000 wird natürlich noch lieber gesehen, um das Optimum aus FSR 3 & Co. herausholen zu können.

Als offene Technologie sollen auch Grafikkarten aus dem Hause Nvidia und Intel mit FSR 3 zusammenarbeiten können.

Bei der Auswahl an Spielen mit FSR 3 müssen wir uns hingegen noch etwas gedulden. So kündigt das Unternehmen primär Immortals of Aveum sowie Forspoken als Titel an, die wohl als Erstes auf die neue KI-Upscaling-Version zugreifen können.

Wenn euch jetzt auffällt, dass AMD in der Auflistung kein Wort über Starfield verliert, dann sei euch für euer Adlerauge gratuliert.

Denn obwohl Starfield wie prädestiniert als Launch-Titel für FSR 3 erscheint - immerhin besteht eine exklusive Partnerschaft zwischen Bethesda und AMD - konnte das Unternehmen auch auf Nachfrage unsererseits keine Auskunft über einen möglichen FSR-3-Support geben.

Immerhin dürfte es nicht mehr lange dauern, bis wir in den genannten Spielen in den Genuss von FSR 3 kommen, denn laut AMD liegt der Ball mittlerweile bei den Entwicklerstudios. Ab September sollen beispielsweise bei Forspoken die ersten Patches kommen, die die Unterstützung hinzufügen.

Jetzt seid ihr gefragt: Ist FSR 3 die passende Antwort auf Nvidia DLSS 3.5? Welche Spiele müssen in euren Augen so schnell wie möglich den Support des neuen KI-Upscalings erhalten? Unter welchen Umständen wäre FSR 3 für euch ein Grund, um auf AMD-Grafikkarten zu wechseln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!