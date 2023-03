Nach Kryptomining-Boom rechnet ausgerechnet ein Nvidia-Manager mit dem Hype ab

Schaut man etwa zwei Jahre in die Vergangenheit, ist in der breiten Masse noch nicht viel von KI zu hören. Das Trend-Thema der damaligen Stunde lautete stattdessen Kryptomining.

Heute hingegen ist Krypto in die zweite Reihe gewandert und muss das Rampenlicht den ChatGPTs, Dall-Es und Co. dieser Welt überlassen. Die haben im Gegensatz zu Krypto jedoch tatsächlich das Potenzial, langfristig zu bleiben und unser Leben zu verändern - sagt zumindest ausgerechnet ein Nvidia-Manager.

Derart drastische Worte stammen von Michael Kagan, Nvidias CTO (Chief Technology Officer). Wie The Guardian berichtet, ist für ihn ganz klar, woran Kryptomining als Technologie schlussendlich gescheitert ist:

Dieses ganze Krypto-Zeug brauchte Parallelisierung, und [Nvidia] ist da am besten, also haben die Leute es genau für diesen Zweck programmiert. Sie kauften eine Menge Zeug, und dann brach es schließlich zusammen, weil es keinen Nutzen für die Gesellschaft bringt. KI bringt ihn dagegen schon.

Damit macht Kagan auch direkt klar, wo der große Unterschied zwischen Kryptomining und KI liegt. Letzteres besitzt seiner Meinung nach genau diesen Mehrwert für die Gesellschaft, der für eine langfristige Adaption sorgen kann. Aber auch die Zugänglichkeit sei bei KI eine andere:

Mit ChatGPT kann jetzt jeder seine eigene Maschine, sein eigenes Programm erstellen: Man sagt der KI einfach, was sie tun soll, und sie tut es. Und wenn es nicht so funktioniert, wie Sie es wollen, sagen Sie ihr: "Ich will etwas anderes".