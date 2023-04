Grafikkarten haben ein Gewichtsproblem, aber die Lösung ist simpel

Grafikkarten werden immer größer. Und damit auch immer schwerer. Das kann in einigen Fällen zu echten Problemen mit eurer Hardware führen.

Ein Beispiel dafür ist die RTX 2080 Ti von Nvidia. Eine solche hat sich der Youtuber KrisFix in einem (englischsprachigen) Reparatur-Video vorgeknöpft.

Gleich zu Beginn macht er das hohe Gewicht der Karte als eines der Probleme aus. Denn selbiges sorgt dafür, dass eine zu hohe Last auf dem PCIe-Anschluss der RTX 2080 Ti liegt.

Das Problem: Die hohe Last hat dabei nicht nur Auswirkungen auf den PCIe-Anschluss selbst. Verbiegt dieser, kann das auch zu brüchigen Lötstellen bei den nahegelegenen RAM-Chips führen.

Die Verbindung zwischen RAM-Chips und Grafikkarten-Board wird dadurch instabil, was zu Artefakten bei der Bildausgabe oder zu Fehlermeldungen im Betrieb führen kann.

Zwar stellt der Youtuber auch klar, dass ein Teil der Last durch die Schrauben am hinteren Ende der Karte abgefedert wird. Ab einem gewissen Kartengewicht reicht das allerdings nicht mehr aus, um dem Absacken Herr zu werden.

Die Lösung: Ein Stützpfeiler

Nun ist die RTX 2080 Ti kein Kleinteil, im Vergleich zu den Top-Modellen der RTX 3000- und 4000-Serien aber auch noch kein Bolide. Es ist also anzunehmen, dass neuere Highend-Karten noch stärker mit absackenden PCIe-Anschlüssen und daraus resultierenden Problemen zu kämpfen haben.

Was also tun? Die Lösung kommt in Form eines Stützpfeilers. Der wird am vorderen Ende der Grafikkarte angebracht und soll für eine ausgeglichenere Gewichtsverteilung sorgen. Der PCIe-Anschluss wird so entlastet.

Verschiedene Hersteller bieten solche Unterstützungs-Pfeiler mittlerweile an. Da wäre etwa CoolerMaster mit dem ARGB GPU Support Bracket, den man für aktuelle Karten zukaufen kann. Galax legt einem seiner RTX-4090-Modelle sogar von Haus aus einen solchen Pfeiler bei. Natürlich bieten beide Modelle, wie es sich für Gaming-Hardware gehört, eine ordentliche Menge RGB-Beleuchtung.

Konntet ihr ein solches Absacken auch schon bei eurer Grafikkarte feststellen? Besitzt ihr vielleicht sogar schon einen derartigen Stützpfeiler, um dem Problem zuvorzukommen? Oder habt ihr eine Alternative gefunden, um das Abfallen zu beheben? Schreibt uns eure Tipps, Tricks, Meinungen und Anmerkungen gerne in die Kommentare!