Nvidia: Diese beiden RTX-4000-Karten könnt ihr vielleicht bald nicht mehr neu kaufen - ist das schlimm?

Sieht die RTX 4080 schon jetzt ihrem Ende entgegen?

Offiziell bestätigt ist noch nichts, mittlerweile ist es aber trotzdem mehr offenes Geheimnis, dass Nvidia eine Super -Neuauflage seiner Mittel- bis Oberklassekarten der aktuellen RTX-4000-Serie plant.

Konkret geht es um die Geforce-Modelle RTX 4080 Super, RTX 4070 Super und - für Nvidia ein Novum - RTX 4070 Ti Super, wobei letztere auch unter dem Namen RTX 4080 Super 12G vermarktet werden könnte.

Allerdings will Nvidia dafür offenbar auch genug Platz in den Verkaufsregalen schaffen. Das heißt in der Praxis: Zwei der aktuellen Modelle könnten schon bald ihrem Ende entgegensehen.

RTX 4000 Super Die Karten dürften echt sein - und haben wohl schon einen Vorstellungstermin von Jusuf Hatic

Nvidia RTX 4000: Die Super-Ablöse steht an

Was ist passiert: Wie die auf Grafikkarten spezialisierte Webseite Videocardz berichtet, soll Nvidia die Produktion der beiden Grafikkarten RTX 4080 und RTX 4070 Ti eingestellt haben.

Dabei beruft man sich auf einen Beitrag aus dem Hardwareforum Board Channels. Boardpartner sollen keine weiteren Karten der beiden Modelle mehr von Nvidia erhalten.

Videocardz selbst merkt an, dass man noch keine eigenen Informationen über einen Produktionsstop besitzt. Es könne sich aber um einen Kommunikationsfehler handeln, bei dem die Trennschärfe zwischen Ende der Produktion und Ende der Auslieferung an Boardpartner verloren gegangen ist.

Die RTX 4070 ist von dem Auslieferungsende offenbar nicht betroffen und soll gemeinsam mit der RTX 4070 Super in den Regalen stehen.

2:34 Nvidia Omniverse: Trailer zeigt unfassbar realistische Inhalte der KI-Plattform

Das große Ganze: Glücklicherweise bedeuten diese Informationen nicht, dass es bald keine neuen Nvidia-Grafikkarten mehr gibt, die das Preissegment bespielen: Ersatz für die angeblich nicht mehr ausgelieferten Karten steht bereits in den Startlöchern.

Im Januar sollen die Super-Karten im Rahmen der CES 2023 offiziell vorgestellt werden, so die Gerüchteküche.

Wahrscheinlich ist demnach, dass es sich bei dem Auslieferungsstop nur um eine temporäre Maßnahme handelt, die ausreichende Kapazitäten beim Hersteller für die neuen RTX-4000-Super-Karten sicherstellen soll.

Nach den ersten Verkaufswellen könnte die Produktion und Auslieferung dann möglicherweise wieder aufgenommen werden, vermutet Videocardz - wenn auch vielleicht nur in kleinerem Maße als bisher.

Was bedeutet das für euch: Wenn diese Informationen stimmen und Nvidia die RTX 4080 und RTX 4070 Ti nicht mehr verkauft, muss das für euch erst einmal nicht schlimm sein. Ob und in welchem Maß ihr die Auswirkungen davon spürt, hängt wohl von zwei Faktoren ab:

Ist der Auslieferungsstop permanent? Wenn nicht, dürften auch neue Nicht-Super-Modelle in absehbarer Zeit wieder ihren Weg in die Regale finden. Hebt Nvidia die Preise an? Wenn der Unterschied zwischen RTX 4080 und RTX 4080 Super (beziehungsweise RTX 4070 Ti und RTX 4070 Ti Super) nicht allzu groß ausfällt, bedeuten die aktuellen Gerüchte tatsächlich nur eine Erneuerung des Portfolios, ohne, dass Konsumenten Kaufoptionen verlieren.

Was dran ist an den aufgekommenen Gerüchten und inwieweit die neuen Super-Modelle ausreichender Ersatz für das bisherige Grafikkarten-Lineup sind, wird sich vermutlich aber erst nach der CES im Januar zeigen, wenn es die Karten tatsächlich auf den Markt schaffen.

Mehr zum Thema: Deshalb machen Nvidias RTX-5000-Grafikkarten Nils jetzt schon Sorgen

Wie seht ihr das? Fändet ihr ein Ende von RTX 4080 und RTX 4070 Ti schade? Hattet ihr vielleicht selbst vor, euch die Karten im kommenden Jahr zu kaufen und habt ihr vielleicht sogar auf einen Rabatt nach Release der Super-Karten gehofft? Oder ist eine Erneuerung der beiden Modelle durch den Super-Refresh eurer Meinung nach sogar notwendig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!