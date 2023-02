Macht Nvidia es wieder? Neues Gerücht könnte die Wahl einer RTX-4000-Grafikkarte erschweren

Wer eine RTX-4000-Grafikkarte kaufen will, muss derzeit noch sehr tief in die Tasche greifen. Das lässt so manchen Kaufinteressenten auf günstigere Modelle der neuen Generation hoffen, die bald erscheinen. Ein aktuelles Gerücht legt aber nahe, dass die Wahl von Nvidia erschwert werden könnte.

Genauer gesagt geht es um die Ausstattung mit Videospeicher. Der für durchaus treffende Leaks bekannte Twitter-Nutzer kopite7kimi deutet in einem neuen Tweet an, dass sich die Geschichte in diesem Punkt wiederholen könnte:

Welche neuen Grafikkarten genau das betrifft, sagt er zwar nicht. Es liegt aber nahe, dass er sich auf die bis zum Sommer erwarteten GPUs RTX 4060 und RTX 4060 Ti bezieht. Besonders spannend ist dabei, wie genau das letztlich aussehen wird.

Zur Erinnerung: Bereits in der RTX-3000-Generation ist eine schnellere GPU nicht immer gleichbedeutend mit einer größeren VRAM-Ausstattung. So setzen RTX 3060 Ti, RTX 3070 und RTX 3070 Ti auf 8,0 GByte und die erste RTX 3080 auf 10,0 GByte, während die RTX 3060 mit langsamerer GPU 12,0 GByte VRAM besitzt.

Wie in diesem Jahr die Grafikkarten-Pläne von AMD, Intel und Nvidia generell aussehen und was sonst noch auf dem Hardware-Markt Spannendes passiert, verraten wir euch im folgenden Video:

11:37 Neue Hardware 2023 - Was passiert bei Grafikkarten, Monitoren & Co.?

Welche Konstellationen sind denkbar?

Die drei bislang erschienenen RTX-4000-Grafikkarten setzt auf unterschiedliche VRAM-Mengen. Die RTX 4090 hat 24,0 GByte, die RTX 4080 kommt auf 16,0 GByte und die RTX 4070 Ti auf 12,0 GByte. Letzteres soll nach aktuellem Stand der Gerüchte auch für die im April erwartete RTX 4070 ohne Ti-Zusatz gelten.

Sollte kopite7kimi richtig liegen, könnte zumindest eines der neuen RTX-4060-Modelle mit 16,0 GByte Videospeicher erscheinen. Ebenfalls nicht auszuschließen: Die besagte RTX 4070 bekommt mehr VRAM als die RTX 4070 Ti.

Welche Rolle spielt der Videospeicher?

Wer mit sehr hoher Auflösung und maximalen Qualitätseinstellungen spielen will, der stößt mittlerweile sogar mit 12,0 GByte VRAM in aktuellen Titeln teils an gewisse Grenzen. Ist der Videospeicher zu voll, kann sich das in kurzen Nachladerucklern und/oder erst später ladenden Texturen mit voller Qualität äußern.

Das lässt sich zwar oft leicht abmildern, indem man Grafikeinstellungen wie Raytracing und die Texturqualität reduziert, die für den VRAM besonders fordernd sind. Ein größerer Puffer an Videospeicher ist aber grundsätzlich durchaus wünschenswert.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die aktuellen Gerüchte mit Blick auf die kommenden RTX-4000-GPUs bewahrheiten und wie genau sich der VRAM-Unterschied im Detail auswirkt. Sollten sie aber stimmen, würde das für eine kompliziertere Entscheidungsfindung beim Kauf einer neuen Nvidia-Grafikkarte sorgen.

Wie denkt ihr über die aktuellen Gerüchte zur VRAM-Ausstattung der kommenden RTX-4000-Grafikkarten? Wiederholt sich die Geschichte und Nvidia stattet erneut langsamere GPUs mit mehr VRAM als bei mancher schnelleren Karte aus? Oder wird es doch nicht dazu kommen und die VRAM-Ausstattung fällt Stück für Stück immer geringer aus? Schreibt es gerne in die Kommentare!