Ohne Tinte geht nichts mehr: HP kastriert Druckerfunktionen und wird nun verklagt

Einige HP-All-in-One-Drucker verweigern Scan- und Faxfunktion, sobald der Tintenstand niedrig ist. Nun wird das Unternehmen deswegen verklagt. (Bild: Mahrous Houses und Julien L über Unsplash)

Wer mit einem Tintenstrahl-Drucker drucken will, benötigt Tinte. Wer Scannen will, benötigt keine. Eigentlich ganz einfach. Bei HP, einem bekannten Druckerhersteller, ist die Sache etwas komplizierter. Einige All-in-One-Geräte des Herstellers verweigern nämlich die Scan- und Faxfunktion, sobald der Tintenstand leer ist - obwohl für diese keine Tinte notwendig ist.

Aus diesem Grund wird das Unternehmen nun von verärgerten Kunden verklagt - mit einem kleinen Erfolg.

Drucker scannen nicht ohne Tinte

Die Sammelklage wurde im Februar dieses Jahres von Gary Freund aus San Francisco und Wayne McMath aus Minneapolis eingereicht. In diesem ersten Versuch wurde die Klage von US-Bundesrichterin Beth Labson Freeman abgewiesen, mit der Begründung, dass die Kläger keinen ordnungsgemäßen Anspruch dargelegt haben.

Bewaffnet mit ihrer überarbeiteten Klage haben die Anwälte von Freund und McMath nicht nur relevante Ansprüche geltend gemacht, sondern auch den Versuch von HP überstanden, den gesamten Fall zum zweiten Mal abzuweisen.

In der überarbeiteten Klage argumentieren die Rechtsanwälte, dass HP die Abschaltung von Geräten, die wenig Tinte hatten, absichtlich vorgenommen habe.

Sie zitieren HPs eigene Kommentare aus einem Support-Forum-Beitrag, in dem ein HP-Supportmitarbeiter einem Benutzer, der über ähnliche Probleme klagte, mitteilte, dass ihr »HP-Drucker so konzipiert ist, dass er mit der leeren Patrone oder ohne Patrone nicht funktioniert.«

Dieser Forum-Post eines HP-Mitarbeiters ist für die Richterin ein aussagekräftiger Grund den Fall weiterzuverfolgen. (Bild: HP)

»In dieser Phase stellt der Forenbeitrag eine tatsächliche Behauptung dar, die die Behauptungen der Kläger stärkt, dass HP seine Drucker so konzipiert hat, dass bestimmte Funktionen deaktiviert werden, wenn die Tinte aufgebraucht ist«, sagte Richterin Freeman in ihrer Anordnung.

Diese Behauptungen sind für die Richterin ausreichen, um den Fall weiterzuverfolgen, weshalb sie den zweiten Antrag von HP ablehnt.

Folgende HP-Modelle sind betroffen: HP Deskjet 2755e; HP DeskJet 3755; HP DeskJet 4155e; HP ENVY 6055e; HP ENVY 6075; HP ENVY 6455e; HP ENVY Pro 6475; HP OfficeJet 250 Mobile; HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format; HP OfficeJet Pro 8025; HP DeskJet 2622; HP DeskJet 2655

Es ist nicht das erste Mal, dass HP mit einer Klage zu kämpfen hat. 2022 einigte sich das Unternehmen in einem europäischen Rechtsstreit über 1,35 Millionen US-Dollar, in dem behauptet wurde, dass Sicherheitschips und DRM-ähnliche Software verwendet wurden, um zu verhindern, dass Drittanbieter-Patronen in HP-Druckern funktionieren.

Auch Canon, ein weiterer Hersteller von All-in-One-Druckern, wurde 2021 aus denselben Gründen angeklagt. Der Fall wurde letztes Jahr für einen ungenannten Betrag beigelegt.

Was haltet ihr davon, dass Druckerhersteller Funktionen einschränken, wenn der Tintenstand niedrig ist, obwohl sie gar keine Tinte benötigen?