Samsungs One UI 6-Update könnte bald in die Beta starten und diese Neuerungen im Gepäck haben

Google werkelt fleißig an Android 14, das vermutlich im Spätsommer für alle kompatiblen Pixel-Geräte verteilt wird. Bis dahin dürfen sich Besitzerinnen und Besitzer eines Google-Smartphones auf das Feature-Drop im Juni freuen:

Der Konkurrent Samsung arbeitet hinter den Kulissen an seiner angepassten Android 14-Version One UI 6 für die hauseigenen Galaxy-Smartphones - das ist bislang kein Geheimnis.

Ein Hinweis aus den Changelogs der neuen Taschenrechner-App verrät den vermeintlichen Fortschritt und weitere Details zu neuen Material You-Farboptionen.

Samsung: Fortschritt bei One UI 6 erkennbar

Wie von Twitter-User Tarun Vats entdeckt, finden sich in der Changelog der Rechner-App von Samsung kleine Details in Bezug auf One UI 6.

Konkret lässt sich aus diesen Informationen schließen, dass der südkoreanische Hersteller seine Apps auf Android 14 vorbereitet.

Tarun Vats geht außerdem davon aus, dass die Public Beta von One UI 6 Ende Juni oder im Juli starten wird.

Samsung ist inzwischen dafür bekannt, neue Android-Updates für seine Galaxy-Smartphones zeitnah auszuliefern. In der Regel veröffentlicht der Hersteller eine passende Roadmap mit den geplanten Updates für das jeweilige Modell.

Diese Funktionen kommen wohl mit One UI 6

Die oben verlinkte Changelog deutet laut Tarun Vats darauf hin, dass Samsung die Farbpalette von Material You um weitere Optionen erweitert.

Samsung bestätigte außerdem, dass mit One UI 6 ein Augenmerk auf Hintergrund-Apps gelegt wird.

Wie 9to5Google berichtete, verpflichtet sich Samsung gegenüber Google dazu, mit zukünftigen (Entwickler-)Versionen dafür zu sorgen, dass Hintergrund-Anwendungen weniger häufig geschlossen werden.

Was ist noch von One UI 6 zu erwarten? Derzeit kursieren im Netz die folgenden Verbesserungen, die Samsung von Android 14 übernehmen könnte:

Bloatware : Unerwünschte Apps sollen künftig ohne Umschweife deinstalliert werden können.

: Unerwünschte Apps sollen künftig ohne Umschweife deinstalliert werden können. Apps klonen : Eine Funktion um einzelne Apps nativ zu klonen. Somit könnt ihr verschiedene Anmeldungen innerhalb einer App wie WhatsApp oder Twitter vornehmen.

: Eine Funktion um einzelne Apps nativ zu klonen. Somit könnt ihr verschiedene Anmeldungen innerhalb einer App wie WhatsApp oder Twitter vornehmen. Neue Designoptionen : Zwischen One UI 4 und One UI 5 gab es keine großen Änderungen an der Benutzeroberfläche. Mit dem nächsten großen Update kann sich dies ändern.

: Zwischen One UI 4 und One UI 5 gab es keine großen Änderungen an der Benutzeroberfläche. Mit dem nächsten großen Update kann sich dies ändern. Modernes Teilen-Menü : Der neue Bereich für das Teilen-Menü soll bis zu sieben Apps umfassen und die Handhabung vereinfachen.

: Der neue Bereich für das Teilen-Menü soll bis zu sieben Apps umfassen und die Handhabung vereinfachen. Expert RAW : Das Profi-Feature ist derzeit den Flaggschiffen von Samsung vorbehalten. Möglicherweise wird mit dem Update auf One UI 6 dieses Feature mehr Smartphones, wie der A-Reihe, zugänglich gemacht.

: Das Profi-Feature ist derzeit den Flaggschiffen von Samsung vorbehalten. Möglicherweise wird mit dem Update auf One UI 6 dieses Feature mehr Smartphones, wie der A-Reihe, zugänglich gemacht. Seamless Updates : Zukünftig sollen Updates von One UI möglich sein. Also ohne, dass ihr das Handy aus der Hand legen müsst. Aktuell kann das Smartphone während einer Aktualisierung nicht verwendet werden.

: Zukünftig sollen Updates von One UI möglich sein. Also ohne, dass ihr das Handy aus der Hand legen müsst. Aktuell kann das Smartphone während einer Aktualisierung nicht verwendet werden. Schneller Rollout : One UI 5 wurde ziemlich schnell an die Smartphones verteilt. Samsung möchte zukünftig das Tempo erhöhen und beibehalten.

: One UI 5 wurde ziemlich schnell an die Smartphones verteilt. Samsung möchte zukünftig das Tempo erhöhen und beibehalten. Zurück-Geste : Die Zurück-Geste wird unter Android-14 überarbeitet, um das versehentliche Beenden einer App zu vermeiden. Diese Funktion übernimmt Samsung wohl für OneUI 6. Damit wird die aktuelle App zunächst verkleinert und nicht gleich geschlossen.

: Die Zurück-Geste wird unter Android-14 überarbeitet, um das versehentliche Beenden einer App zu vermeiden. Diese Funktion übernimmt Samsung wohl für OneUI 6. Damit wird die aktuelle App zunächst verkleinert und nicht gleich geschlossen. Spracheinstellungen je App : Mit Android 13 ist es möglich, für einzelne Apps eine eigene Sprache zu verwenden. Mit One UI 6 soll diese Funktion auch für Galaxy-Smartphones kommen.

: Mit Android 13 ist es möglich, für einzelne Apps eine eigene Sprache zu verwenden. Mit One UI 6 soll diese Funktion auch für Galaxy-Smartphones kommen. Wetterinformationen deaktivieren : Wetterinformationen können auf dem Sperrbildschirm ausgeschaltet werden.

: Wetterinformationen können auf dem Sperrbildschirm ausgeschaltet werden. Navigationsleiste: Die Navigationsleiste soll unter One UI 6 für alle Apps transparent angezeigt werden.

Wann folgt der Release von One UI 6? Ein genaues Datum ist derzeit noch nicht bekannt. One UI 5 wurde Ende Oktober 2022 veröffentlicht. Es ist daher davon auszugehen, dass Samsung das Tempo beibehält und einen Release erneut für diesem Monat plant.

Welche Neuerungen sollte Samsung unbedingt von Android 13 und Android 14 übernehmen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!