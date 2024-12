One UI 7: Beta steht kurz bevor, drei Galaxy-Handys für den Start freigegeben

Die aktuellen Falt-Smartphones von Samsung werden angeblich vorerst nicht an der Beta von One UI 7 teilnehmen können. (momolelouch - Adobe Stock)

Bereits nächsten Monat startet wohl die Galaxy-S25-Serie, bestehend aus den drei gewohnten Modellen Galaxy S25 Ultra, S25+ sowie S25. Im Gegensatz zum letzten Jahr konnten wir bisher noch keinen genauen Blick auf das große One-UI-Update werfen.

Das soll sich heute, am 5. Dezember, ändern. Wie der X-User CID herausfinden konnte, soll die erste Beta-Version für die drei folgenden Galaxy-Smartphones starten:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Das Galaxy S24 FE soll demnach nicht an der offiziellen Beta von One UI 7 teilnehmen dürfen. Auch wenn die Information echt zu sein scheint, ist sie mit Vorsicht zu genießen. Eine offizielle Stellungnahme von Samsung steht noch aus.

Hinweis: Alle Nutzerinnen und Nutzer mit einem kompatiblen Samsung-Smartphone können kostenlos an der Beta teilnehmen. Die Registrierung erfolgt über die Samsung Members App. Eine Anleitung von Samsung ist auf deren Website verfügbar. Es handelt sich um eine Beta-Version, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler enthält, die die Nutzung des Smartphones im Alltag (etwa Banking) beeinträchtigen können. Vor der Installation sollte man sich dessen bewusst sein und unbedingt ein Backup des Gerätes erstellen.

One UI 7: Neuerungen bisher nicht bestätigt

Samsung hat noch keine Details zu den Neuerungen von One UI 7 offiziell bestätigt. Allerdings sind einige Features durchgesickert. Ob diese tatsächlich im Update enthalten sind, wird sich wohl im Laufe des Tages herausstellen.

Eine der größten Änderungen wird die Benutzeroberfläche von One UI selbst sein. Der südkoreanische Hersteller verpasst den hauseigenen Apps einen neuen Look und gestaltet etwa die Ansicht des Kontrollzentrums neu.

Auch die Kamera-App soll überarbeitet werden und nach dem Update aufgeräumter wirken. Im Gegensatz zum Update auf One UI 6.1.1 dürften sich die Neuerungen im Bereich Galaxy AI in Grenzen halten. Spekuliert wird bisher über eine Funktion zum Zusammenfassen von Nachrichten.

Eine vollständige Liste aller vermuteten Neuerungen des nächsten großen Galaxy-Updates findet ihr hier:

One UI 7.0: Alle Neuerungen, die mit dem großen Update für die Galaxy-Handys kommen sollen

Schon gewusst: Am 23. Januar findet angeblich das Samsung Unpacked Event statt. Im Gepäck hat der südkoreanische Hersteller seine drei Flaggschiff-Smartphones: Galaxy S25 Ultra, s25+ sowie S25. Die wohl fünf größten Neuerungen haben wir bereits in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Das Galaxy S25 Slim soll uns hingegen erst im zweiten Quartal 2025 erwarten.

Werdet ihr an der Beta von One UI 7 teilnehmen oder lassen euch die durchgesickerten Neuerungen bisher kalt? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch von dem Update? Mehr AI-Funktionen oder lieber andere Features, die euch im Alltag unterstützen? Steigt ihr eventuell auf eines der Galaxy-S25-Modelle um? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!