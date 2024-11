Galaxy S25: Das vierte Modell soll weltweit erscheinen, im Gegensatz zu einem anderen Samsung-Handy

Samsung: In wenigen Wochen steht wohl das Unpacked-Event vor der Tür. Dann erwarten uns zumindest die drei üblichen Galaxy-S-Varianten.

Das Galaxy Z Fold Special Edition wird es wohl nicht in den Westen schaffen. Das aufgepeppte Klapphandy von Samsung bleibt wohl nur in Südkorea erhältlich. Der Falter bringt einige Verbesserungen gegenüber dem Z Fold6 wie mehr RAM, mehr Speicher, einen schmaleren Formfaktor sowie eine 200-Megapixel-Kamera mit.

Das Galaxy S25 Slim soll hingegen weltweit auf den Markt kommen. Im Detail:

Wie das Portal Sammobile schreibt, soll das potenziell sehr dünne Flaggschiff weltweit auf den Markt kommen, nicht nur in Südkorea.

Der Name des Modells kann sich noch ändern. Auch das Galaxy Z Fold Special Edition wurde vor der Veröffentlichung als »Slim« bezeichnet.

Im Gegensatz zu den anderen drei Flaggschiffen der S25-Serie wird das Galaxy S25 Slim voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2025 auf den Markt kommen.

Zwischen Galaxy S25+ und S25 Ultra

Preislich und von den Spezifikationen her könnte Samsung die Slim-Version zwischen dem Galaxy S25+ und dem S25 Ultra ansiedeln.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der südkoreanische Hersteller eine 200-Megapixel-Kamera auf der Rückseite verbauen wird. Der für gewöhnlich gut informierte Leaker Ice Universe sprach allerdings von einem Referenzmodell: dem vivo x200 Pro.

Demnach soll das Galaxy S25 Slim auf der Rückseite eine Triple-Kamera mit jeweils 50-Megapixel-Auflösung besitzen. Für welche Sensoren sich der Hersteller entscheiden wird, steht noch in den Sternen.

Ebenso, ob Samsung den neuesten Top-Chip von Qualcomm verbauen wird: den Snapdragon 8 Elite. In ersten Tests zeigte der Chipsatz eine beeindruckende Leistung.

Konkurrenz für Apple

Auch die Gerüchte um ein iPhone 17 Air aus Cupertino reißen nicht ab. Angeblich will Apple das dünnste iPhone aller Zeiten auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu Samsung scheint der iPhone-Hersteller jedoch auf eine einzige Kameralinse zu setzen und auf Stereo-Lautsprecher zu verzichten.

Glaubt man den bisherigen Gerüchten, wird Apple für den schlanken Formfaktor deutlich mehr Kompromisse eingehen als Samsung. Möglicherweise werden aber beide Hersteller auf einen komprimierten Akku setzen (müssen), um das gewünschte Ergebnis eines sehr dünnen Smartphones zu erreichen.

Ohnehin sind die Gerüchte mit Vorsicht zu genießen, denn die Existenz eines vierten S25-Modells ist alles andere als bestätigt.

Ganz abwegig sind solche Launch-Pläne allerdings nicht, sollte Apples ultradünnes iPhone tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Möglicherweise möchte der südkoreanische Hersteller Apple zuvorkommen.

Was haltet ihr von der angeblich neuen Strategie der beiden größten Smartphone-Hersteller? Ein genialer Schachzug für höhere Verkaufszahlen oder ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen? Was ist euch bei einem Smartphone wichtiger: die Akkulaufzeit oder der Formfaktor? Oder etwas ganz anderes? Sagt es uns in den Kommentaren unten!