One UI 7: Samsung macht große Fortschritte beim Update für Android 15 – das steckt drin

Sollte Samsung demnächst die erste Beta für One UI 7 zur Verfügung stellen, wird vermutlich die Galaxy-S24-Serie zuerst berücksichtigt werden. (JCM, Adobe Stock)

Der südkoreanische Hersteller ist mittlerweile dafür bekannt, bei den Systemupdates seiner Smartphones ganz vorne mit dabei zu sein.

Aktuell rollt Samsung das Update auf One UI 6.1 für die restlichen Galaxy-Handys aus, gleichzeitig gibt es Hinweise im Netz (Tarun Vats, via X), dass die erste Beta-Version von One UI 7 bald vor der Tür stehen könnte.

Warum das wichtig ist: Mit One UI 7 kommen einige nützliche Funktionen auf die Galaxy-Geräte. Der Fortschritt der Entwicklung zeigt, dass Samsung bemüht ist, das große Update auf Basis von Android 15 möglichst zeitnah für seine Smartphones bereitzustellen.

Endlich soll auch ein vertikaler App-Drawer zur Verfügung stehen. Bisher war Samsung mit seiner App-Ansicht teilweise eine Ausnahme.

Samsung-Smartphones sollen durch den überarbeiteten »Doze-Modus« in Android 15 von einer längeren Akkulaufzeit profitieren.

Native Satellitenkommunikation steht ebenfalls auf der Agenda von Android 15.

Samsung könnte auch an einer verbesserten Bixby-Integration sowie einem überarbeiteten DeX-Modus und Multi-Window-Funktionalität arbeiten, wie Teltaif berichtet.

Es ist auch zu erwarten, dass Samsung mit dem Update auf One UI 7 Verbesserungen im Bereich der Kamera bereitstellen wird.

Gizchina erwartet neben KI-basierten Verbesserungen auch erweiterte Videobearbeitungstools sowie mehr Möglichkeiten im Pro-Modus der Kamera-App.

Wann kommt One UI 7?

Das Update auf Android 15 wird für den Spätsommer/Herbst erwartet. Möglicherweise wird Google das Update zusammen mit dem Release der neuen Pixel-9-Serie bereitstellen.

Demnach könnte das neueste Update erst im Oktober für Google-Handys zum Download zur Verfügung stehen.

Das Update auf One UI 7 wird vermutlich einige Wochen später folgen.

Welche Galaxy-Smartphones das Update auf One UI 7 erhalten werden, haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst:

Wann gibt es Neuigkeiten von Samsung? Im Juli wird der südkoreanische Hersteller höchstwahrscheinlich ein Unpacked-Event veranstalten.

Auf der Veranstaltung sollen neben den beiden faltbaren Smartphones Galaxy Flip6 und Galaxy Fold6 auch Wearables eine große Rolle spielen. Neben drei Smartwatches, darunter ein Konkurrent zur Apple Watch Ultra, wird der Galaxy Ring erwartet – Samsungs neuestes Gadget.