One UI Watch 5 - Samsungs neues Betriebssystem wird voraussichtlich dieses Jahr mit den neuen Uhren erscheinen

Ein neues Update für Samsungs Smartwatches steht an.

Wie Smartphones erhalten auch Smartwatches mit jeder neuen Generation ein Update für ihre Software. Das trifft selbstverständlich auch für Besitzer einer Galaxy Watch von Samsung zu.

Samsung stellt in seinem Newsroom die fünfte Version von One UI Watch vor und gibt uns einen Einblick in drei neue Funktionen.

Verbessertes Schlaftracking

Die Benutzeroberfläche der Sleep-Tracking-App wurde überarbeitet. Im Gegensatz zur aktuellen Version, in der die Dauer des Schlafs hervorgehoben wird, soll in der neuen der Schlaf-Score in den Vordergrund gestellt werden.

Außerdem kann das Sleep Coaching-Programm direkt von der Uhr abgerufen werden. Das trägt dazu bei, sich schlechte Schlaf-Gewohnheiten abzugewöhnen.

Zusätzlich wird die Galaxy Watch mit One UI Watch 5 etwas smarter: Dank der neuen SmartThings-Integration ist es zum Beispiel möglich, dass sich Geräte in eurem Smart Home abschalten, wenn die Uhr erkennt, dass ihr eingeschlafen seid.

Fitness-Tracking mit personalisiertem Puls-Zonen-Training

Mit dem neuen Feature analysiert die Uhr euren Fitnesszustand und empfiehlt euch auf Basis dessen fünf verschiedene Intensitätsstufen für euer Training. Diese heißen:

Warm Up

Fat Burn

Cardio

Hard-Training

Max. effort

Besitzer einer Galaxy Watch Pro profitieren zusätzlich von einem erweiterten Routen-Workout. Dieses wird neben Wandern und Fahrradfahren auch Laufen und Joggen unterstützen. Über die Samsung Health-App wird man außerdem Empfehlungen für neue Routen erhalten können.

Automatische Sturzerkennung

Abschließend wird es ein Update für die SOS-Funktion der Galaxy Watches geben. Ist das Feature aktiviert, wird im Falle eines erkannten Sturzes automatisch der Notruf gewählt und der Ort der verunglückten Person übermittelt. Bei Personen über 55 Jahren ist die neue Funktion ab Werk aktiviert.

One UI 5 Watch soll später in diesem Jahr erscheinen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sein Debüt gemeinsam mit der Galaxy Watch 6 feiern wird. Koreanische und US-amerikanische Besitzer einer Galaxy Watch 4 und 5 können sich noch in diesem Monat für das Beta-Programm der neuen Version anmelden.

Die Galaxy Watch hat soeben erst ein kleines Update erhalten, mit der ihr Musik über die Uhr identifizieren könnt. Mehr dazu lest ihr hier:

Die Samsung Galaxy Watch erhält ein Update, das vor allem Musik-Fans glücklich machen wird

Wie findet ihr die neuen Features von One UI 5 Watch? Besitzt ihr selbst eine Galaxy Watch und welche Software-Features wünscht ihr euch? Bei welchen Funktionen sollte Samsung eurer Meinung nach nachbessern? Und welches der aktuell verfügbaren Features ist euer meist genutztes und welches wird von euch gar nicht verwendet? Schreibt es uns in die Kommentare!