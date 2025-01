Wollt ihr 1000 Euro oder mehr für ein Handy ausgeben, solltet ihr das OnePlus 13 im Blick haben

Neben dem OnePlus 13 erscheint auch das günstigere OnePlus 13R. (Brad Pict - Adobe Stock)

Im Schatten der CES mit einigen Ankündigungen wie einer kleinen OLED-Revolution präsentiert OnePlus sein neues Flaggschiff für den Westen. Das OnePlus 13 kommt hierzulande ab rund 1000 Euro auf den Markt und wird derzeit international (zum Großteil) gefeiert.

Was bekommt man für das Geld und wie schlägt sich der neue Handschmeichler in den ersten Tests?

OnePlus 13: Die Specs Zum Aufklappen tippen/klicken

Veröffentlichung Januar 2025 (Europa) Gewicht 210 Gramm Abmessungen 162.9 x 76.5 x 8.5 Millimeter Betriebssystem Android 15, OxygenOS 15 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GByte / 16 GByte LPDDR5X Speicher 256 GByte / 512 GByte - UFS 4.0 Batterie 6000 mAh Ladung bis zu 100 Watt Bildschirm 6.82 Zoll LTPO AMOLED, 1440x3168 px, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ Hauptsensor 50 Megapixel, f/1.6, 1/1.43", 23mm, Sony LYT-808 Teleobjektiv 50 Megapixel, f/2.6, 1/1.95", 73mm, 3x optischer Zoom, Sony LYT-600 Ultraweitwinkelkamera 50 Megapixel, f/2.0, 1/2.75", 15mm Frontkamera 32 Megapixel, f/2.4, 1/2.74", 21mm, Sony IMX615 WLAN Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC Ja IP-Zertifizierung IP69 Farben Schwarz, Blau, Weiß Preis ab 1000 Euro

OnePlus 13: Was gelobt und kritisiert wird

Das wird gelobt

Das Flaggschiff-Handy ist mit einem 6000 mAh-Akku ausgestattet, was für Smartphones, die nicht für den Outdoor-Einsatz gedacht sind, eine hohe Kapazität darstellt.

Entsprechend lobt The Verge die Akkuleistung als »exzellent«. Allison Johnson beendet den Tag in der Regel mit einer Akkuladung von 60 bis 70 Prozent, selbst wenn sämtliche Regler auf Anschlag sind. Positive Stimmen zur Akkuleistung und zum schnellen Aufladen des Akkus finden sich auch in vielen anderen Reviews.

OnePlus behält seinen Mute-Switch weiterhin bei.

Das liegt mitunter auch am neuen Snapdragon 8 Elite-Chip, der sowohl im Hinblick auf Effizienz als auch Leistung ordentlich zulegt. Im Zusammenspiel mit der Software macht das Smartphone einen runden Eindruck, wie Tom’s Guide schreibt.

Als weiterer Pluspunkt wird das Display genannt, das besonders hell (bis zu 4500 Nits) und scharf sein soll. Besonders erfreulich sei auch die IP69-Zertifizierung, die das Handy im Notfall sogar vor Wasserhochdruck schützt.

Das wird (zum Teil) kritisiert

An der Kamera scheiden sich die Geister. Während The Verge sowie Techradar der Kamera des OnePlus 13 bescheinigen, mit Samsung sowie Apple mithalten zu können, kritisiert CNET die »übermäßige Bildbearbeitung und das daraus resultierende unnatürliche Aussehen der Fotos«.

Das Problem der Überbearbeitung trete bei allen drei Objektiven auf. Andrew Lanxon beobachtet das Problem am stärksten beim Ultra-Weitwinkel. Abhilfe soll der »Master-Modus« schaffen, der eine deutlich bessere und natürlichere Bildqualität liefern soll.

Forbes hingegen sieht insgesamt eine Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell, beschreibt die Kameraleistung aber als hinter der Konkurrenz zurückliegend.

Ein weiterer Kritikpunkt ist in vielen Fällen die Support-Laufzeit.

OnePlus verspricht vier weitere Android-Updates, also bis Android 19.

Google und Samsung hingegen versprechen ganze sieben Jahre Android-Updates.

OnePlus liefert immerhin sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.

Am Rande wird die im Vergleich zur Konkurrenz weniger umfangreiche KI-Suite von OnePlus kritisiert. Immerhin sind eine Textverarbeitung, Transkription, Übersetzung sowie Circle to Search an Bord. Für diejenigen, für die KI-Funktionen ohnehin zweitrangig sind, dürfte dieser Umstand weniger ins Gewicht fallen.

Fazit

Insgesamt überwiegen die lobenden und positiven Aspekte. Uneinigkeit herrscht bei der Bildverarbeitung der Kamera, was in gewisser Weise ein subjektiver Eindruck ist. Hier lohnt es sich, bei näherem Interesse viele verschiedene Rezensionen zu lesen und anzuschauen, um sich ein bestmögliches Bild machen zu können.

Unterm Strich wird das Handy als hervorragendes Premium-Smartphone beschrieben, das in vielen Bereichen Bestwerte erreicht, nicht zuletzt durch den topaktuellen Prozessor und den großen 6000-mAh-Akku.

OnePlus 13: Preise und Verfügbarkeit

Das OnePlus 13 startet mit einer UVP von rund 1000 Euro. Der Speicher beträgt bei dieser Version 256 GByte mit 12 GByte RAM. Für 1050 Euro (zeitlich begrenzt) erhaltet ihr 512 GByte Speicher sowie 16 GByte RAM.

Neben der offiziellen Webseite des Herstellers lässt sich das Smartphone nur bei wenigen anderen Händlern erwerben.