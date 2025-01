OpenAI-Chef Sam Altman soll seine Schwester jahrelang missbraucht haben

OpenAI-CEO Sam Altman (Quelle: TechCrunch)

Ann Altman, Schwester des OpenAI-CEOs Sam Altman, erhebt Klage gegen ihren Bruder. Er soll sie als Minderjährige über mehrere Jahre sexuell misshandelt und vergewaltigt haben. Sam Altman streitet die Tat ab und verweist auf die schwierige psychische Gesundheitslage seiner Schwester.

OpenAI ist als Firma vor allem bekannt für den KI-Chatbot ChatGPT.

Was ist passiert? In ihrer am Montag eingereichten Klage am Bundesgericht von Missouri wirft Ann Altman ihrem Bruder vor, sie zwischen 1997 und 2006 mehrfach vergewaltigt, sexuell sowie tätlich belästigt und misshandelt zu haben. Die Übergriffe sollen begonnen haben, als sie gerade einmal drei Jahre alt war.

In ihrer Klage fordert Ann Altman Schadensersatz in Höhe von 75.000 US-Dollar sowie weiteren Strafschadenersatz, der sich am Vermögen von Sam Altman orientiert. Der genaue Wert könne laut ihren Anwälten erst festgesetzt werden, wenn dessen Vermögen im Lauf des Prozesses öffentlich werde, wie die New York Times berichtet.

Sam Altman äußert sich zu der Klage in einem gemeinsamen Beitrag mit seiner Mutter und seinen Brüdern auf X (ehemals Twitter). Darin beteuert er: All diese Vorwürfe sind nicht wahr. Stattdessen verweist er auf die psychische Gesundheit seiner Schwester.

Das Statement im übersetzten Wortlaut Ausklappen, um mehr zu lesen Unsere Familie liebt Annie und ist sehr um ihre Gesundheit besorgt. Sich um ein Familienmitglied mit schwieriger mentaler Gesundheit zu kümmern, ist unglaublich schwierig. Wir wissen, dass viele Familien, die ähnliche Herausforderungen bewältigen, das nachvollziehen können. Über die Jahre haben wir nach professioneller Beratung, wie man sie unterstützt ohne schädliches Verhalten zu fördern, versucht, Annie auf viele Arten zu helfen und sie dabei Stabilität finden zu lassen. Um unsere Bemühungen ins Bild zu rücken: Wir haben sie monatlich finanziell unterstützt, ihre Rechnungen direkt bezahlt, ihre Miete übernommen, ihr geholfen, Jobmöglichkeiten und medizinische Hilfe zu finden und ihr angeboten, ein Haus durch unseren Treuhandfonds zu kaufen (damit sie einen sicheren Platz zum Leben hat, aber es nicht direkt verkaufen kann). Durch den Nachlass unseres verstorbenen Vaters erhält Annie monatliche finanzielle Unterstützung, von der wir erwarten, dass sie ihr ganzes Leben hält. Trotzdem versucht Annie, mehr Geld von uns zu verlangen. Dafür hat sie sehr schmerzhafte und vollkommen unwahre Behauptungen über unsere Familie aufgestellt, vor allem über Sam. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht öffentlich darauf zu antworten, um ihre und unsere Privatsphäre zu schützen. Aber nun, nachdem sie Klage gegen Sam eingereicht hat, haben wir das Gefühl, keine andere Wahl zu haben als Stellung zu beziehen. Über die Jahre hat sie mehrere Familienmitglieder beschuldigt, unberechtigt Mittel aus dem Rentenplan vorzuenthalten, ihr Wi-Fi zu hacken und sie heimlich von mehreren Webseiten wie ChatGPT, Twitter und mehr zu bannen. Ihr schlimmster Vorwurf ist, dass sie von Sam als Kind sexuell misshandelt worden sein soll (was sie auch anderen vorwirft). Ihre Vorwürfe haben sich über die Zeit hinweg drastisch weiterentwickelt. Neuerdings, für diese Klage, wirft sie auch vor, dass es Vorfälle gab, bei denen Sam über 18 Jahre alt war. Alle diese Vorwürfe sind absolut unwahr. Die Situation verursacht unserer Familie immensen Schmerz. Es ist besonders herzzerreißend, wenn sie konventionelle Behandlung ablehnt und Familienmitglieder attackiert, die ernsthaft versuchen, ihr zu helfen. Wir bitten um Verständnis und Mitgefühl von allen, während wir Annie weiter so gut es geht unterstützen wollen. Wir hoffen ernsthaft, dass sie die Stabilität und den Frieden findet, den sie sucht. Connie, Sam, Max und Jack

Laut den Anwälten von Ann Altman handelt es sich dabei um einen Versuch, die Aufmerksamkeit von den verursachten Schäden abzulenken , wie The Verge berichtet.

Erste Vorwürfe bereits 2023

Während die Klage von Ann Altman gegen ihren Bruder neu ist, sind es die Vorwürfe nicht. Bereits im März 2023 äußerte sie sich entsprechend über ihren Bruder auf Twitter: Sam Altman sei mit dreizehn Jahren ohne ihre Zustimmung in ihr Bett geklettert.

Wer ist Sam Altman?

Sam Altman ist der CEO von OpenA, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Altman gilt als eine der wichtigsten Personen der KI-Branche und soll über ein Vermögen von Schätzungsweise 1 bis 2 Milliarden US-Dollar verfügen.

2014 outete sich Sam Altman öffentlich als schwul, im Januar 2024 gaben er und sein Partner sich das Ja-Wort.