Der PC eines Spielers fängt Feuer, die Community rätselt, was die Ursache ist - und hat eine eindeutige Tendenz

Der Brand hat etliche Bauteile vermutlich irreparabel beschädigt. (Bildquelle: Reddit/daversedflash)

Es ist das absolute Horrorszenario für jeden PC-Besitzer: der Computer fängt Feuer. Wenn das passiert, kann man am Ende wohl nur froh sein, wenn der Brand auf den Rechner beschränkt bleibt und niemand zu Schaden kommt.

Dem Reddit-Nutzer daversedflash ist genau das widerfahren. Sein PC ist größtenteils ausgebrannt. Nun ist er auf der Suche nach dem Schuldigen und wendet sich daher an die Community – welches Bauteil hat das Feuer entfacht?

In den Kommentaren wird viel diskutiert, aber es zeichnet sich eine eindeutige Tendenz ab.

Zunächst aber halten einige Nutzer fest, dass sich der Brand von unten nach oben durchgefressen haben muss. Neben dem Netzteil ist eine Masse aus geschmolzenen Kabeln zu sehen.

Manche vermuten daher, dass eines der Kabel die Schuld an dem Feuer trägt.

Nutzer itzxylo etwa schreibt: Sieht so aus, als ob dein ATX- oder GPU-Kabel geschmolzen ist. Das Schmelzen von GPU-Kabeln ist normal (obwohl es das nicht sein sollte, ich habe gesehen, dass eine Xbox 360 das besser hinbekommt) bei Karten, die lange Zeit unter Last stehen.

ICEFIREZZZ verweist ebenfalls auf die Verkabelung: Sieh dir die Kabelanschlüsse an. Der am stärksten verbrannte Stecker ist die Stelle, an der das Feuer ausgebrochen ist. Anscheinend war es eine fehlerhafte Verbindung zum Motherboardkabel.

Das Netzteil unter Verdacht

Die überwiegende Mehrheit der Kommentatoren zeigt jedoch mit dem Finger auf das Netzteil.

Redditor Ok-disaster2022 schreibt: Ich muss ehrlich sein. Ich kenne den Namen des Netzteils nicht. Du hast andere Teile mit bekannten Namen, aber nicht das Netzteil, also liegt es wahrscheinlich daran. Das Netzteil an sich könnte sogar völlig in Ordnung sein, aber wenn sie bei der Qualität der Verkabelung aller Komponenten und der Platine gespart haben, könnten die Dinge geschmolzen sein und sich dann entzündet haben.

Nutzer ascufgewogf fasst es folgendermaßen zusammen: Definitiv das billige Netzteil.

Das Netzteil stammt vom Hersteller Diablotek. Ein Name, den auch wir noch nicht gehört haben. Die Recherche hat zudem ergeben, dass das Unternehmen wohl bekannt dafür ist, besonders günstige PC-Komponenten zu vertreiben oder besser: vertrieben zu haben.

Denn Diablotek scheint es nicht mehr zu geben. Ein X-Account des Unternehmens twittert bereits seit fast zwölf Jahren nicht mehr. Und auch sonst findet sich kein aktuelles Produkt im Netz. Meist sind Geräte des Herstellers längst ausverkauft.

Das deutet auch darauf hin, dass das Netzteil im Rechner von daversedflash wohl schon sehr lange in Betrieb ist. Er selbst hat den PC vor Jahren gebraucht gekauft und nicht die Notwendigkeit gesehen, das Netzteil auszutauschen.

Spart nicht am Netzteil!

In den Kommentaren wird des Öfteren darauf hingewiesen, nicht am Netzteil zu sparen. Das können wir so zwar unterschreiben, aber wir wollen dennoch vermerken, dass nicht feststeht, dass das Netzteil den Brand ausgelöst hat.

Erfahrungsgemäß gehen Netzteile eher selten in Flammen auf, da selbst günstige Modelle in der Regel gut geschützt sind.