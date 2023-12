Sein neuer PC geht ständig aus und er bittet die Community um Hilfe, dabei könnte der Fehler offensichtlicher kaum sein

Bei keiner Desktop-CPU eine gute Idee: Der Betrieb ohne passenden Kühler.

Jeder, der schon mal einen PC zusammengebaut hat, kennt diesen einen, entscheidenden Moment: der erste Versuch, den PC anzuschalten.

Sollte der Rechner nicht wie erhofft ganz normal hochfahren, kann es dafür viele Gründe geben, von vergessenen Kabeln über inkompatible Hardware bis hin zu einem ungewollt ausgelösten Kurzschluss. Was in dem Fall vorgefallen ist, um den es hier geht, dürfte aber zu den eher seltenen Ursachen zählen.

Um welchen PC handelt es sich? Gemeint ist ein neuer Spiele-Rechner, der unter anderem mit einer Radeon RX 7800 XT, einem Core i7 12700K und 32,0 GByte RAM ausgestattet ist. Auch eine All-in-One-Wasserkühlung für die CPU gehört zu der Hardware - sofern man sie denn installiert.

Generelle Tipps zum Umgang mit einem Rechner, der nicht startet, findet ihr im Artikel Erste Hilfe für den PC: Das könnt ihr tun, wenn der Rechner nicht hochfährt .

Der Besitzer betont das Problem selbst, ohne es zu bemerken

Dass in diesem PC etwas Entscheidendes fehlt, nennt der Besitzer selbst beim Namen. (Bild: Reddit-User ABigRedBall)

Wie im Bild oben aus dem passenden Reddit-Beitrag zu sehen, listet der PC-Besitzer seine Komponenten in einer Facebook-Gruppe einzeln auf, was in so einem Fall grundsätzlich eine gute Idee ist.

Einer seiner Hinweise sticht dabei schnell ins Auge, denn ausgerechnet hinter der besagten AiO-Kühlung für die CPU steht in Klammern eine sehr entscheidende Ergänzung: noch nicht installiert .

Auf dem Foto des Rechners ist auch sofort zu erkennen, dass der Prozessor ohne jede Form der Kühlung auf dem Mainboard untergebracht ist. Nicht nur, aber insbesondere für Hitzköpfe wie die Intel-CPUs der letzten Generationen keine gute Idee.

Startet der PC so weit, dass man ein Bild bekommt, erscheint in so einem Fall meist eine Warnung zu dem Fehlen des CPU-Lüfters - sofern nicht einer der Gehäuselüfter mit dem eigentlich für den CPU-Lüfter gedachten Anschluss auf dem Mainboard verbunden wurde.

Auch unser eigenes Experiment zum Spielen ohne einen CPU-Kühler hat diese Fehlermeldung zutage gebracht, gleiches gilt für große (Hitze-)Probleme beim PC-Betrieb:

Wie sich das verhindern lässt

Man muss nicht tief in der PC-Materie stecken, um zu wissen, dass Desktop-CPUs einen Kühler brauchen. Es wird spätestens beim Blick ins Handbuch des Mainboards klar, weil dort in aller Regel bebilderte Anleitungen enthalten sind, die auch den Einbau eines CPU-Kühlers beschreiben.

Um auf Nummer sicher zu gehen, kann eine Checkliste mit den grundlegenden Schritten sehr hilfreich sein. Gleiches gilt für Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Schrift- oder Videoform.

Im Kern ist beim PC-Bau seit langer Zeit alles gleich. Deshalb kann unsere eigene, in die Jahre gekommene Anleitung auf Basis von Intels Sockel 1155 und AMDs Sockel AM3+ das grundlegende Vorgehen weiter abbilden - auch wenn All-In-One-Wasserkühlungen damals noch kein Thema waren.

Statt mit zu wenigen Lüftern hat der Spieler aus dem folgenden Artikel mit viel zu vielen davon zu kämpfen, wie ihr hier nachlesen könnt: Spieler verbaut 22 Lüfter in seinem PC, verzweifelt am Kabelmanagement .

Wer bereits öfter einen PC zusammengebaut hat, der weiß, dass man dabei gerne mal etwas vergisst - aber für den CPU-Kühler dürfte das eher selten gelten. Oder ist es euch schon mal passiert, dass ihr ihn vergessen habt? Und welche anderen Fehler bei Selbstbau-Rechnern sind euch schon mal untergekommen, sei es beim eigenen PC oder bei einem Rechner von Freunden oder Verwandten? Schreibt es gerne in die Kommentare!