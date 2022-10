Made by Google - Das Pixel 7 Event bei uns im Live-Ticker

Heute Abend um 16 Uhr deutscher Zeit stellt Google sein neues Line-Up für die Pixel-Reihe vor. Hier bei uns findet ihr alle Informationen und Neuigkeiten auf einen Blick.

Google macht kein großes Geheimnis daraus, was auf dem Event vorgestellt wird. Die Event-Einladung zeigt zwei neue Pixel-Smartphones, eine Pixel-Watch, In-Ear-True-Wireless-Kopfhörer und ein Tablet.

Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Tablet um ein neues Nest-Gerät handeln. Zudem kann man sich möglicherweise noch auf ein one more thing freuen. Was ihr heute Abend erwarten dürft, könnt ihr entweder in unserem ausführlichen Artikel oder bündig zusammengefasst in der folgenden Übersicht nachlesen.

Das erwarten wir vom Event

Das Pixel 7 soll sich sehr am Design des Vorgängers orientieren. Erwähnenswert wäre das neue Aluminium-Design des Kamera-Balkens. Im Inneren des neuen Handys wird man die meisten Neuerungen anfinden, zum Beispiel den neuen Tensor G2-SoC (System on a Chip), der vor allem für Bildbearbeitung optimiert sein soll.

Weitere Neuerungen, von denen wir ausgehen können, sind Face-Unlock, Bluetooth LE Audio, ein Fingerabdruck-Sensor im Display und ein Hall-Sensor um Klapphüllen zu erkennen.

Google Pixel 7 Pro

Die Pro-Variante des Pixel 7 ist nicht nur größer, sondern hat Gerüchten zufolge auch ein verbessertes Kameramodul mit fünffach optischem Zoom und ein helleres Display. Auch das Pro bekommt den neuen Tensor G2-SoC.

Das Pixel 7 Pro erhält, wie auch dessen kleiner Bruder, Face-Unlock, Bluetooth LE Audio, einen ins Display integrierten Fingerabdrucksensor und den Hall-Sensor, um Klapphüllen zu erkennen.

Google Pixel Watch

Nach vielen Jahren der Spekulation ist es heute Abend endlich soweit. Die Pixel Watch kommt und sie wird sehr wahrscheinlich auch in zwei Varianten kommen. Entweder mit LTE oder nur mit Wi-Fi. Die technischen Unterschiede zwischen den zwei Modellen sollten sich darauf begrenzen.

Zudem wird wohl eine begleitende Pixel-Watch-App veröffentlicht, die zur vollumfänglichen Nutzung der neuen Uhr nötig sein dürfte.

Nest-Pixel-Tablet

Wenn man den Gerüchten glauben kann, soll es sich bei dem Tablet um eine Mischung aus Nest-Smart-Display und Tablet handeln. Es soll mit einer Docking-Station kommen, um als Smart-Home-Display zu fungieren. Sobald ihr es aus der Station rausnehmt, haltet ihr ein vollwertiges Medien-Tablet in der Hand. Zum Tablet gibt es die wenigsten Infos, also dürfen wir hier sehr gespannt sein.

17:09 Uhr - Das war's. Vielen lieben Dank fürs Mitlesen. Es war mir eine Ehre. Wie fandet ihr das Event? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

17:08 Uhr - Zwei neue Smartphones, eine Smartwatch, ein Tablet mit smartem Dock und mehr Software und Machine Learning heißt das Fazit zum Event.

17:07 Uhr - Wir sind durch mit den Neuankündigungen. Jetzt wird noch einmal zusammengefasst.

17:05 Uhr - Sprachsteuerung ist natürlicher als Tippen, meint Google. Also zeigt man die Sprachsteuerungs-Möglichkeiten in einem Google-Ökosystem. Außerdem bekommt das komplette Lineup die neue Google Home-App spendiert. Das ist nicht ganz neu: Darüber hatten wir schon gestern berichtet.

17:04 Uhr - Es ist Ökosystem-Time: Google zeigt, wie die neuen Geräte zusammenarbeiten. Im gezeigten Beispiel steuert ihr die Kamera-Auslöser mit eurer Watch, editiert es dann auf dem Pixel Tablet und speichert es in Google Fotos.

17:02 Uhr - Noch mehr Smart-Home-Neuheiten: Per Fast Pair soll sich euer Pixel Phone noch schneller mit euren Google-Geräten verbinden können. Die Pixel Watch kann sich dann gleich mitverbinden. Und eine Möglichkeit, verlorene Pixel-Geräte zuhause wiederzufinden, gibt es auch noch.

16:59 Uhr - Tablets sind meist zuhause, ergibt das Feedback von Google. Klingt sinnvoll. Also ist auch das Pixel Tablet vor allem auf den Heimeinsatz ausgelegt. Dazu gibt es etwa ein Charging-Dock mit integrierten Speakern. Das Pixel Tablet soll also auch als Smart-Home-Zentrale dienen können. Google präsentiert, wie das aussehen könnte.

16:58 Uhr - Natürlich läuft das Tablet mit Android. Aber so gut wie das Pixel Tablet soll es bisher kein Hersteller geschafft haben, lobt sich Google. Auch das Pixel Tablet bekommt einen Tensor G2 als Chip.

16:57 Uhr - Ohne Pixel Tablet ist die Familie nicht komplett, meint Google. Alles geht es jetzt damit weiter.

16:56 Uhr - 349 US-Dollar sind der Startpreis der Pixel Watch. Die kommt ebenfalls nächste Woche und ist ab sofort vorbestellbar.

16:53 Uhr - Beim Sleep Tracking will Google auf der starken Position aufbauen, die man mit der Übernahme von Fitbit gewonnen hat. Sie soll euch besseren Schlaf und Gesundheit ermöglichen.

16:52 Uhr - Noch mehr Fitness-Optionen und -Tracking wird es mit Fitbit Premium geben - für alle, die das komplette Fitness-Paket auch nach den kostenlosen 6 Monaten suchen. Eine Notfall-Funktion gibt's aber kostenlos noch in diesem Jahr. Auch in Deutschland?

16:51 Uhr - Herzrate messen kann die Pixel Watch auch. Ein Trailer stellt das Feature und die Schwierigkeiten bei dessen Entwicklung vor.

16:50 Uhr - Die Pixel Watch kombiniert als erste Smartwatch WearOS und Fitbit-Funktionen. Google hatte das Unternehmen gekauft, das kommt also nicht als große Überraschung. Die Pixel Watch will also auch als Fitness-Tracker überzeugen.

16:49 Uhr - Die Pixel Watch ist dran - Googles erste eigene Smartwatch.

16:46 Uhr - Damit sind wir durch mit den Pixel-Phones, denke ich. Nach einer kurzen Zusammenfassung geht es weiter mit anderen Produkten. Vorbestellungen starten heute, der Release ist folgende Woche. Die UVPs sind 599 US-Dollar beziehungsweise 899 US-Dollar für das Pixel 7 Pro.

16:46 Uhr - Google goes Makro-Fotografie: Regentropfen, Pollen, alles was klein ist. Makro-Fokus und Super-Rez-Zoom sollen es möglich machen.

16:45 Uhr - Ab 15-fachem Zoom kommt Googles Zoom Stabilization zum Einsatz. Außerdem schärft auch hier wieder Machine Learning das Bild, was noch stärkere Vergrößerungen erlaubt.

16:42 Uhr - Das Ass im Ärmel von Google ist der Zoom. Das Pro-Modell wird bis zu fünffach optischen Zoom bieten. Wir hatten bereits berichtet, dass man dem iPhone damit noch weiter davonrennt. Dank optischem Zoom sind wir näher am Geschehen, ohne die Qualitätsverluste von digitalem Zoom hinzunehmen. Auch hier kommt natürlich wieder eine Menge Machine Learning zum Einsatz, um Perspektive und Rauschfreiheit zu gewährleisten.

16:38 Uhr - Auch bei der Video-Kamera ist man nicht stillgestanden: Cinematic Blur kopiert Apples Cinema Mode und sorgt künftig für besonders cineastische Videos. Außerdem gibt es 10-Bit-HDR für eine breitere Reichweite von Hell zu Dunkel. Active Stabilization stabilisiert wie der Name verrät das Video, ähnlich wie beim Action Mode von Apple.

16:36 Uhr - Mit Photo Unblur sollen alte Bilder, die in Google Fotos gespeichert wurden, ebenfalls geschärft werden. Außerdem können störende Elemente aus alten Bildern entfernt werden. Auch hier gibt es einen Trailer.

16:34 Uhr - Verschwommene Fotos plagen wohl alle Smartphone-Nutzer. Google will für Pixel 7 die Lösung haben. Auch hier soll der Tensor G2 für weniger Bewegungsunschärfe auch in dunklen Bildern sorgen. Auch tagsüber kann die Bewegung von Personen herausgerechnet werden.

16:31 Uhr - Auch bei der Zugänglichkeit der Pixel-Kamera macht man offenbar Fortschritte: Guided Frame soll blinden und sehbehinderten Personen mit einem Sprachkommando beim Schießen von Selfies helfen. Ein Trailer stellt das neue Feature vor.

16:30 Uhr - Computational Photography soll die Kamera des Pixel 7 noch besser machen - egal ob für Fotos oder Videos. Auch soll sie zu mehr Inklusivität führen, indem dunklere Hauttöne besser gerendert werden als früher. Dafür arbeitet Google weiter am letztes Jahr vorgestellten Real Tone-Feature.

16:29 Uhr - Die Kamera ist das Herzstück der Pixel Phones. Shenaz Zack erzählt uns jetzt mehr darüber.

16:28 Uhr - Pixel soll beim Telefonieren helfen. Zum Beispiel mit Call Screen, das unerwünschte Anrufe annimmt und uns so Zeit sparen soll. Später im Jahr sollen Anrufe dank Clear Calling und maschinellem Lernen auch besser klingen.

16:25 Uhr - Google verteilt Seitenhiebe gegen Apple: Das Pixel setzt auf RCS, einen Nachrichtenstandard, den Apple immer noch verweigert.

16:24 Uhr - Jetzt kommt noch einmal der Tensor G2 zur Sprache: Besseres Machine Learning soll zu Fortschritten bei Voice Assistance, Kamera und Anrufen führen. Als Beispiel zeigt Google das Diktieren von Nachrichten per Spracheingabe, wobei auch Emojis passend eingefügt werden sollen.

16:23 Uhr - eine bessere Kamera, eine Ultraweitwinkelkamera auf der Frontseite, Face Unlock und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate für das Pixel 7 Pro.

16:21 Uhr - Pixel 7 und Pixel 7 Pro sehen den Vorgängern sehr ähnlich. Google stellt natürlich trotzdem noch einmal die Neuerungen beim Design vor: Kleinere Bezel, einzigartige Farbkombinationen.

16:20 Uhr - Eine gute Nachricht für bisherige Pixel-Käufer: Pixel Feature Drops sollen künftig neue Software-Features für alte Geräte bringen.

16:19 Uhr - Brian Rakowski stellt uns jetzt die Pixel-Phones vor. Davor gibt es aber eine Rückschau auf die Features vergangener Pixel-Generationen.

16:18 Uhr - Die Pixel-Phones bekommen einen kostenlosen Google-VPN ,der keinem Google-Account zugeordnet werden kann. Das Feature soll noch in diesem Jahr starten.

16:17 Uhr - Die neuen Pixel-Phones sollen Googles sicherste Handys bis jetzt werden. Dafür kommt der neue Security-Chip Titan M2 zum Einsatz. Sicherheitsupdates wird es für mindestens 5 Jahre geben. Auch soll die Menge persönlicher Daten verringert werden, die Daten stärker anonymisiert werden und auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesetzt werden.

16:15 Uhr - Google kommt auf Nachhaltigkeit zu sprechen. Jedes heute vorgestellte Produkt soll zu einem Teil aus recycelten Materialien bestehen: 100 % der Pixel-7-Hülle, 80 Prozent des Watch-Rahmens und die Fasern des Uhrbandes sind recycelt.

16:13 Uhr - Es gibt ein neues Tablet. Das soll einen größeren Bildschirm bieten und sich mit einer Nano-Keramik-Hülle von der Konkurrenz abheben.

16:11 Uhr - Die Pixel Watch soll in drei Farben erscheinen und kann mit weiteren Farben für die Uhrbänder personalisiert werden. Die Bänder gibt es auch in verschiedenen Ausführungen: Sportlich und Leder. Alle Kombinationen sollen gut miteinander aussehen.

16:07 Uhr - Jetzt geht es mit Design weiter. Isabelle Olsson stellt uns die Designsprache der Pixel-Familie vor. Die Handys sollen sich persönlich und vertraut anfühlen, angenehm anzufassen sein und einzigartige Farben und Texturen bieten.

16:05 Uhr - Google stellt den neuen Tensor-SoC vor. Der soll vor allem für Fortschritte beim Machine Learning sorgen. Nach dem Pixel 6a sollen auch die neuen Geräte einen Tensor-Chip bekommen - den Nachfolger Tensor G2. Weitere Infos dazu folgen im Lauf des Events.

16:02 Uhr - Google will uns heute seine neuen Pixel-Produkte vorstellen. Der Fokus liegt trotzdem erstmal auf der Software: Bildbearbeitung, Sprachen, Anrufe.

16:01 Uhr - Es geht endlich los. Ein cineastischer Trailer stimmt uns auf das Event ein. Im Vordergrund stehen Kollaboration und und das Ineinandergreifen der Geräte - It's all coming together heißt der Leitspruch.

15:50 Uhr - Der Timer läuft. Noch 10 Minuten, dann geht es mit dem Pixel-Event los!

15:42 Uhr - Was wir heute vom Pixel-Event erwarten? Auf jeden Fall zwei neue Smartphones namens Pixel 7 und Pixel 7 Pro sowie Googles erste eigene Smartwatch, die Pixel Watch. Die auf dem Aufmacherbild angeteaserten Kopfhörer und ein Tablet erscheinen uns als Neuvorstellungen ebenfalls wahrscheinlich. Große Überraschungen erwarten wir nicht, lassen uns aber natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen.

15:32 Uhr - Falls ihr euch bis zum Start des Events noch ein bisschen die Zeit vertreiben wollt, kann ich euch Patricks Artikel sehr empfehlen: Das Google Pixel 7 ist meine Smartphone-Hoffnung in diesem Jahr

15:25 Uhr - Hi, zusammen! Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Ich bin Alana und tickere für euch heute über das Google-Event. Auf eine schöne Zeit und dass uns Google heute noch mit der ein oder andere Neuigkeit überrascht. Viel Spaß!