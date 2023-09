Pixel 8 Preis: Ein Leak verrät wieviel, Googles neue Handys hierzulande kosten sollen

Ein Leak verrät uns die Europreise der Pixel 8-Handys. (Bild: Thai Nguyen über Unsplash)

Das Google Pixel 8 ist nur noch einen Monat entfernt und wie jedes Jahr ist schon einiges über die neuen Handys bekannt - dank Leaks und Gerüchten. Nun offenbart ein weiterer, wie hoch der Preis hierzulande sein soll.

Pixel 8 wird teurer

Erst vor kurzem haben wir über mögliche Preiserhöhungen bei zukünftigen Smartphones von großen Herstellern berichtet - darunter auch Google. Dieses Gerücht wird durch einen neuen Leak nun bestärkt.

Die Preise: Die indische News-Seite TheTechOutlook, soll erfahren haben, wie hoch die Europreise der neuen Handy sein werden:

Google Pixel 8 128 GByte: 874,25 Euro

Google Pixel 8 256 GByte: 949,30 Euro

Google Pixel 8 Pro 128 GByte: 1.235 Euro

Google Pixel 8 Pro 256 GByte: 1.309 Euro

Google Pixel 8 Pro 512 GByte: 1.575 Euro

Diese Preise sind deutlich höher, verglichen mit der aktuellen Generation der Pixel-Handys. Das Pixel 7 kostete beim Release 650 Euro und das Pixel 7 Pro bei 900 Euro.

Googles Handys konnten in der Vergangenheit immer mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Sollte sich dieser Leak bewahrheiten, könnte sich dies mit der achten Generation ändern.

Der Leaker war bisher nicht immer akkurat: Die Informationen stammen laut TheTechOutlook vom Leaker »Paras Guglani«. Dieser lag mit seinen Leaks und Vorhersagungen oft richtig, aber auch immer wieder mal falsch. Daher sollte man diese Preise erstmal nicht in Stein meißeln.

Auf Slashleaks hat Guglani einen Genauigkeitsbewertung von 80 Prozent.

Wenn ihr mehr über die Pixel-8-Handys erfahren wollt, dann schaut in unsere Zusammenfassung der Gerüchte und Leaks hinein:

Google Pixel 8 und 8 Pro: Release, Preis, Features - alle Infos und Gerüchte

Was haltet ihr von dieser Preiserhöhung? Habt ihr vor euch eines der neuen Pixel-8-Handys zu holen? Oder würdet ihr eure Pläne überdenken, sollte sich dieser Leak als wahr herausstellen? Oder seid ihr der Meinung, dass diese neuen Preise angemessen sind? Auf welches Feature in den Pixel 8-Smartphones freut ihr euch besonders beziehungsweise welches wünscht ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare!