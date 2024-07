Pixel 9: Schon vor Release wissen wir fast alles über Googles neues Smartphones

Der Nachfolger vom Google Pixel Fold wird Pixel 9 Pro Fold heißen.

Am 13. August werden auf dem Made by Google-Event die neuen Pixel-Smartphones gezeigt. Nicht nur stellt der Hersteller die Phones früher als in den vorigen Jahren vor, wie zwei der vier Handys aussehen werden, hat Google schon selbst gezeigt.

Jetzt offenbart geleaktes Marketingmaterial viele wichtige technische Daten zu den neuen Geräten.

Von wem stammt der Leak? Das Online-Magazin 91Mobile hat von dem Insider Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) Promomaterial der Pixel 9-Smartphones erhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die neuen Handys sollen in den Farben dunkelgrau, hellgrau, weiß und pink erscheinen. Der Rahmen ist jetzt poliert und glänzend, während die Rückseite matt ist. Das Kameramodul steht recht prominent vom Gehäuse ab.

Die Pro-Handys werden drei Kameras besitzen, während das Pixel 9 nur zwei haben wird. Für die Selfie-Kamera gibt es ein Punch-Out-Loch.

Alle Handys werden besondere Extras mitbringen:

Google Gemini AI und andere KI-Funktionen

Sieben Jahre Sicherheitsupdates und Pixel Drops

Emergency SOS mit Krisenwarnungen

Pixel Screenshots (Könnte eine ähnliche Funktion wie Windows Recall sein)

Circle to Search

USB-C zu USB-C Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Pixel 9

Beim Pixel 9 müsst ihr auf eine dritte Kamera auf der Rückseite verzichten (sehr wahrscheinlich ein Teleobjektiv) und die Frontkamera soll nur 10,5 Megapixel besitzen. Der Arbeitsspeicher ist mit 12 GB auch etwas kleiner als bei den Pro-Modellen.

Bildschirmgröße: 6,3-Zoll-Actua-Display

6,3-Zoll-Actua-Display Rückkameras: 50MP-Weitwinkelkamera, 48MP-Ultraweitwinkelkamera

50MP-Weitwinkelkamera, 48MP-Ultraweitwinkelkamera Frontkamera: 10,5MP-Selfie-Kamera

10,5MP-Selfie-Kamera Prozessor: Tensor G4

Tensor G4 RAM: Bis zu 12 GB

Bis zu 12 GB Preis: ab 900 Euro

Pixel 9 Pro (XL)

Das Pixel 9 Pro erscheint dieses Jahr in zwei verschiedenen Größen. Bis auf die Displaygröße, soll es keine Unterschiede bei den technischen Daten geben.

Bildschirmgröße: 6,3 Zoll / 6,8-Zoll-Super-Actua-Display

6,3 Zoll / 6,8-Zoll-Super-Actua-Display Rückkameras: 50MP-Hauptkamera, 48MP-Ultraweitwinkelkamera, 48MP-Telekamera

50MP-Hauptkamera, 48MP-Ultraweitwinkelkamera, 48MP-Telekamera Frontkamera: 42MP-Selfie-Kamera

42MP-Selfie-Kamera Prozessor: Tensor G4

Tensor G4 RAM: Bis zu 16 GB

Bis zu 16 GB Preis: ab 1.100 Euro (ab 1.200 Euro für die XL-Variante)

Pixel 9 Pro Fold

Obwohl das Pixel 9 Pro Fold auch drei Kameras besitzen wird, müsst ihr Kompromisse beim Ultraweitwinkel und der Telekamera in Kauf nehmen. Dafür erhaltet ihr einen sehr großen 8-Zoll-Bildschirm, der etwas größer ist, als der des Vorgängers (7,6 Zoll).

Bildschirmgröße: 6,3 Zoll Actua Front (Cover Screen), 8-Zoll-Super-Actua Flex-Display (Innerer Screen)

6,3 Zoll Actua Front (Cover Screen), 8-Zoll-Super-Actua Flex-Display (Innerer Screen) Rückkameras: 48MP-Hauptkamera, 10,5MP-Ultraweitwinkelkamera, 10,8MP-Telekamara

48MP-Hauptkamera, 10,5MP-Ultraweitwinkelkamera, 10,8MP-Telekamara Frontkamera: 10MP-Selfie-Kamera

10MP-Selfie-Kamera Prozessor: Tensor G4

Tensor G4 RAM: Bis zu 16 GB

Bis zu 16 GB Preis: ab 1.900 Euro

Bis zum 13. August ist nicht mehr lange hin. Wenn das mit den Leaks so weitergeht, werden wir womöglich bis dahin, alles über die neuen Google-Handys wissen. Gibt es bestimmte Features oder Funktionen, die ihr euch für die neuen Geräte wünscht? Was ist eure Meinung zu den geleakten Specs? Schreibt es uns wie immer unten in die Kommentare!