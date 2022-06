Von diesem lebensrettenden Pixel-Feature könnten bald alle Android-Nutzer profitieren

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Einige spannende Features und Apps von Google sind den hauseigenen Pixel-Smartphones vorbehalten. So ist es momentan auch bei der Unfallerkennung der Personal Safety -App von Google. Hinweise im Code der neuesten Version geben aber Grund zur Annahme, dass das Feature bald auch für andere Android-Geräte verfügbar werden könnte.

Das fande die Kollegen von 9to5 Google heraus, die sich den Code der App genau angeschaut haben. Dort ist ihnen aufgefallen, dass einige Strings einer Datenart im Code den Zusatz nonpixel enthalten. In diesen Strings oder Schriftzügen wurde dann auch das Wort Pixel mit Umschreibungen wie dein Gerät ersetzt.

Das legt nahe, dass die Entwickler an einer Umsetzung des Features für Android-Smartphones arbeiten, die eben kein Google Pixel sind. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir aber noch nicht, wann das Feature für andere Android-Geräte kommen könnte.

Das macht das Feature

Die Unfallerkennung macht genau das, was der Name vermuten lässt. Mit den Bewegungssensoren und dem Mikrofon des Handys soll die App erkennen, wenn das Smartphone und damit auch der Besitzer in einen Unfall verwickelt ist. Erkennt die App diesen, ruft sie automatisch den Notruf an. Der Nutzer hat dann noch die Möglichkeit, den Anruf abzubrechen, sollte es sich um einen falschen Alarm handeln.

So verliert ihr keine Zeit zwischen einem möglichen Ernstfall und dem Absenden des Notrufs, was in einigen Fällen Leben retten kann. Ein Video von Google erklärt das Feature anhand eines Beispiels:

Unklar, welche Android-Phones das Feature bekommen

Eine weitere Frage ist, welche Geräte genau das Pixel-Feature bekommen könnten. Denn das Feature hat sowohl Hardware- als auch Softwareanfordernungen. Es ist also möglich, dass das Feature nur für Smartphones ab einer bestimmten Android-Version und mit den nötigen Sensoren verfügbar wird.

Laut 9to5 Google wäre auch ein Ausrollen basierend auf der Marke möglich. Also, dass das Feature zum Beispiel erst für Samsung-Smartphones kommt, dann für Xiaomi. All diese Fragen werden hoffentlich bald beantwortet. In der Zwischenzeit arbeitet Google aber noch an neuer Hardware. Und zwar dem Pixel 6a, welches zumindest in einem Feature besser als das 6 Pro sein soll.

Glaubt ihr die Unfallerkennung ist ein wichtiges Feature für alle Android-Smartphones? Würdet ihr es bei euch installieren, um im Ernstfall schnell reagieren zu können? Eure Meinung ist gefragt.