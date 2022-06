Googles Pixel 6a will sich mit einem kleinen Feature vom teureren Pro-Modell abheben

Das kommende Pixel 6a von Google wird ein kostengünstiger Eintrag in die Pixel-6-Reihe, die daneben noch aus aus dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro besteht. Aber nur weil das 6a günstiger ist, heißt es nicht, dass es auch in allen Belangen schwächer abschneidet. Ersten Tests zufolge macht das Pixel 6a genau da einiges besser, wo seine großen Geschwister schwächeln.

Das hat der malaysische Youtuber Fazil Halim herausgefunden. Der hat nämlich bereits vorab seine Finger an ein Pixel 6a bekommen. In seinem Video vergleicht er es mit dem Pixel 6 Pro und stellt fest, dass der Fingerabdrucksensor des günstigeren Pixel 6a deutlich schneller reagiert als der beim Pro-Modell. Das Video seht ihr hier - es ist allerdings in malaysischer Sprache:

Pixel 6a ist schneller, aber noch nicht schnell genug

Bei beiden Smartphones handelt es sich um einen Sensor, welcher sich unter dem Display befindet. Obwohl dieser beim 6a schon deutlich schneller ist als beim 6 Pro, merkt Fazil Halim an, dass auch der schnellere Sensor im Vergleich mit anderen Marken noch sehr langsam ausfällt.

Um das zu beweisen, zückt er ein Samsung Galaxy S22 Ultra und legt seinen Finger nur ganz kurz auf beide Sensoren. Wo das S22 Ultra sofort den Bildschirm freigibt, ist das Pixel 6a noch gesperrt. Obwohl Google hier also mit dem neuen und günstigeren Modell scheinbar nachgebessert hat, hinkt die Pixel-Reihe beim Fingerabdrucksensor noch der Konkurrenz hinterher.

Gleicher Chip zum kleineren Preis

Nicht nur der schnellere Sensor macht das Pixel 6a attraktiv. Für das Pixel 6 Pro legt ihr bei Google momentan 899 Euro auf den Tisch, das 6a hingegen soll nur 459 Euro kosten.

Abstriche macht ihr bei der Kamera, die beim 6a mit lediglich 12,2 Megapixel auflöst, während das Pro ein 50-Megapixel-Weitwinkel-Objektiv besitzt. Auch der Arbeitsspeicher ist mit 6 GByte kleiner als der 12-GByte-Speicher der Pro-Version. Schließlich hat das 6a mit 6,1 Zoll auch den kleinsten Bildschirm, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Dieser verfügt allerdings lediglich über 60 Hertz.

Google ist in erster Linie für seine Software bekannt, wie zum Beispiel Google Maps. Dafür hat das Unternehmen erst kürzlich ein neues Widget für Android veröffentlicht, welches euch die aktuelle Verkehrslage anzeigt.

Interessiert ihr euch für die Smartphones von Google? Ist das Pixel 6a, 6 oder 6 Pro eine Option für euch, oder habt ihr eventuell sogar schon eines? Lasst es uns gerne wissen.