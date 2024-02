Das Pixel Fold 2 kommt 2024 und erste Bilder offenbaren gute und schlechte Neuigkeiten

Das Pixel Fold besitzt ein verhältnismäßig dickes Gehäuse. Bilder und Gerüchte deuten auf eine Verbesserung hin.

Hinweise auf ein mögliches Pixel Fold 2 gab es in den vergangenen Wochen und Monaten nur wenige. Smartprix will nun von dem bekannten Leaker OnLeaks erste Renderbilder des angeblich kommenden Google-Handys erhalten haben.

Die auffälligste Neuerung auf den Bildern: der Kamerabuckel. Davon abgesehen gibt es aber auch sehr positive Nachrichten, zumindest wenn man den Gerüchten Glauben schenkt.

Pixel Fold 2: Neuer Kamerabuckel, dünnerer Formfaktor

Das Pixel Fold von 2023 hat seine Ecken und Kanten. In unserem Test hat das Klapphandy zwar überwiegend gut abgeschnitten, aber der Formfaktor und die dicken Displayränder (aufgeklappt) haben uns zu schaffen gemacht.

Dies soll sich den Angaben zufolge nun grundlegend ändern. Das äußere 6,4-Zoll-Display wirkt nun deutlich runder mit weniger schwarzen Rändern zu den Seiten:

Sieht so das neue Pixel Fold 2 aus? (Bild: Smartprix via OnLeaks)

Deutlich mehr profitiert allerdings das innere 7,9-Zoll-Display, das auf den Bildern klar filigraner wirkt. Zum Vergleich: Das Pixel Fold kommt im aufgeklappten Zustand auf eine Bildschirmdiagonale von 7,6 Zoll.

Zudem macht das Pixel Fold 2 auf den Bildern einen handlicheren Eindruck, was die früheren Gerüchte um ein 10,54 Millimeter dünnes Gehäuse bekräftigt. Sollte sich der Formfaktor des Handys bewahrheiten, würde die zweite Generation bald zu den dünnsten Falt-Smartphones überhaupt gehören.

Eine wesentliche Änderung betrifft außerdem offenbar den Kamerabuckel auf der Rückseite des Handschmeichlers.

So wandert das fast schon ikonische Kameraelement auf der Rückseite in die rechte obere Ecke, was eine gewisse Gewöhnungszeit erfordern könnte.

Der Nachteil liegt allerdings buchstäblich auf der Hand: Mit einem solchen Kamerabuckel wird das Handy auf einer ebenen Fläche wackeln und damit fast schon ein Alleinstellungsmerkmal der Pixel-Familie verloren gehen.

Pixel Fold 2: Wie sehen die Specs aus?

Erste Gerüchte deuten auf den Tensor-Chip der vierten Generation hin. Es ist aber ebenso gut möglich, dass der Hersteller aus Mountain View die dritte Generation verbaut.

Immerhin hat Google dem Pixel Fold den Tensor G2-Chip aus dem Jahr 2022 spendiert.

Dem Prozessor zur Seite stehen vermutlich bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher sowie mindestens 256 GByte internen UFS-4.0-Speicher.

Möglicherweise stellt Google das Pixel Fold 2 auf der Google I/O vor, die voraussichtlich wieder im Mai stattfinden wird. Bis zur offiziellen Vorstellung sind die Gerüchte also mit Vorsicht zu genießen.

Mehr von Google: Der Hersteller veröffentlichte vor Kurzem das Pixel 8 sowie Pixel 8 Pro in einer neuen Farbe: Mint. Außerdem haben die beiden Smartphones die clevere KI-Funktion Circle to Search spendiert bekommen. Ob und wann weitere Google-Handys in den Genuss der KI-Features kommen werden, bleibt bisher noch unklar. Sobald es nähere Informationen dazu gibt, erfahrt ihr es bei uns.