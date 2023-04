Google Pixel Fold: Release wohl Ende Juni, stellt euch auf einen stolzen Preis ein

(Bild: Frontpagetech)

Die Google I/O 2023 steht am 10. Mai an und somit darf man sich auch wieder über neue Hardware-Vorstellungen freuen. Außer dem Pixel Tablet und dem Pixel 7a wird eine Vorstellung besonders heiß erwartet - das Google Pixel Fold.

Über das erste faltbare Smartphone des Internet-Giganten kursieren schon allerlei Gerüchte und Informationen im Netz. Einem Leaker zufolge ist nun bekannt, wann das Foldable erscheinen und wie viel es kosten soll. Soviel vorweg: Es wird teuer.

Vorstellung im Mai und Release Ende Juni

Der Leaker und YouTuber Jon Prosser geht davon aus, dass das Pixel Fold am 10. Mai an der Google I/O vorgestellt wird. Im Anschluss an die Präsentation wird es möglich sein, das Foldable über den Google Store vorzubestellen.

Vertriebspartner kommen am 30. Mai dran. Verfügbar wird das Google Pixel Fold dann ab dem 27. Juni werden.

Dies ist allerdings nicht die einzige Info, die Prosser über seinen Twitter-Kanal teilt. Seinen Informationen nach wird das Pixel Fold 1.800 Euro kosten. Damit reiht es sich direkt neben dem Samsung Galaxy Fold 4 ein.

Yogesh Brar, ein Leaker aus Indien, hat erst vor einigen Wochen getwittert, dass er davon ausgeht, dass das Pixel Fold einen Preis zwischen 1.300 und 1.500 Euro haben wird.

Die Kosten, die in die Entwicklung und Produktion von Foldable-Handys gesteckt werden müssen, sind um einiges höher als bei regulären Smartphones, weshalb die Preise für diese höher sind.

Oben drauf kommt der Aufschlag für eine noch relativ junge Geräteklasse mit hohem Interesse. Daher könnte der echte Preis leider näher an Prossers Vorstellung sein, als an Brars. Gewissheit werden wir erst am 10. Mai haben.

Welchen Preis schätzt ihr für das Google Pixel Fold ein? Und welchen sollte es eurer Meinung nach haben? Die Pixel-Smartphones konnten bisher immer mit einem sehr konkurrenzfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Es stellt sich also die Frage, ob auch ihr erstes Foldable diesen Trend fortsetzen kann. Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!