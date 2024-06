iOS 18: Apple will wohl weitere grundlegende Änderungen am iPhone vornehmen

iPadOS 18 wird ebenfalls von den Änderungen profitieren. (Olga Moonlight, DenPhoto - Adobe Stock)

Es geht in die heiße Phase. Immer mehr Leaks zu iOS 18, aber auch zu den anderen Betriebssystemen von Apple, kommen an die Öffentlichkeit.

Schließlich sind es nur noch wenige Tage bis zur WWDC 2024, die am 10. Juni stattfindet. Wie der für gewöhnlich gut informierte Mark Gurman nun berichtet, wird Apple wohl die Einstellungen auf iPhone, iPad und Mac überarbeiten.

Warum das wichtig ist: Durch die unzähligen Updates der letzten Jahre sind die Einstellungen immer unübersichtlicher geworden. Hinzu kommt, dass bestimmte Optionen über die (Spotlight-)Suche einfach nicht auftauchen (via MacRumors).

Was bleibt, ist die mühsame manuelle Suche oder die Frage an Onkel Google. Das könnte sich in Zukunft ändern.

Denn die Einstellungen sollen auf iPhone, iPad sowie Mac ein überarbeitetes, neu geordnetes und übersichtlicheres Layout erhalten, das einfacher zu navigieren ist.

Mit dem Update auf iOS 18 soll die Suche in den Einstellungen verbessert werden.

Laut Mark Gurman wird auch die Spotlight-Suche verbessert, um Optionen in den Einstellungen genauer zu finden.

Eine verbesserte Spotlight-Suche bringt einen großen Vorteil mit sich: Verschiedene Einstellungen, wie etwa das Always-On-Display, können bereits jetzt über die Spotlight-Suche aktiviert und deaktiviert werden, ohne in die Einstellungen navigieren zu müssen.

Dies betrifft jedoch bei weitem nicht alle verfügbaren Optionen.

Wenn die Spotlight-Suche in Zukunft alle Optionen ausspuckt, wird das Ein- und Ausschalten von Funktionen auf dem iPhone leichter und intuitiver.

macOS 15 bringt ebenfalls Änderungen in den Einstellungen mit sich

Neben iOS 18 soll auch macOS 15 einige größere Änderungen bei den Einstellungen mit sich bringen.

Apple plant demnach eine Art Organisationssystem, das sich auf »Priorität und Wichtigkeit« konzentriert.

Einstellungen wie Ton oder Benachrichtigungen wandern in der Liste weiter nach unten.

Der Punkt »Allgemein« wandert in der Liste nach oben. Außerdem werden »Hintergrundbild« und »Displays« zu diesem Punkt hinzugefügt.

»Datenschutz & Sicherheit« werden wiederum mit »Touch ID & Passwort verknüpft«.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch weitere Anpassungen am Layout vorgenommen werden.

Laut Mark Gurman plant Apple unter iOS 18 auch ein Update des Kontrollzentrums. Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt.

Auf der Entwicklerkonferenz am 10. Juni werden wir mehr erfahren. Wie in den vergangenen Jahren werden wir das Event hier auf GameStar Tech mit einem Live-Ticker begleiten. Alternativ findet ihr den Livestream auf der offiziellen Webseite von Apple oder auf deren gleichnamigen YouTube-Channel.