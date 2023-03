Google Pixel Fold: Release und Preis geleakt - das Falt-Handy wird wohl ein teurer Spaß

Ein frühes Rendering vom vermeintlichen Google Pixel Fold (Bild: Onleaks)

Die Gerüchteküche brodelt rund um das erste Falt-Handy von Google. Ende letzten Jahres sind erste Renderings entstanden, die auf Grundlage von dem echten Smartphone erstellt worden sein sollen. Nun hat Winfuture erste Informationen erhalten, die auf eine baldige Ankündigung hindeuten könnten.

Pixel Fold schon im Mai, aber zu einem happigen Preis

Erst neulich haben wir vom Google Pixel 7a berichtet, das sehr wahrscheinlich an der Google I/O 2023 am 10. Mai vorgestellt wird. Laut Winfuture soll das Mittelklasse-Handy nicht das einzige Smartphone sein, das dort präsentiert wird.

Auch das Pixel Fold soll bei dem Event vorgestellt werden. Außerdem wird erwartet, dass beide Handys wohl einen Monat später zum Verkauf stehen. Das Pixel Fold, das wohl auch wirklich so heißen soll, wird den Informationen zufolge in zwei Farben erscheinen: »Porcelain« und »Carbon«. Dabei handelt es sich um mehr oder weniger Schwarz und Weiß.

Bisher wird in Händlerdatenbanken nur eine 256 Gigabyte-Variante erwähnt. Es ist trotzdem sehr wahrscheinlich, dass es auch andere Varianten geben wird.

Unbestätigte Quellen berichten darüber, dass sich das Falt-Handy bei etwa 1.700 Euro oder mehr platzieren könnte. Wir können also davon ausgehen, dass Googles erstes Foldable-Handy ein teurer Spaß werden könnte. Das Google Pixel 7a soll sich um die 500-Euro-Marke bewegen.

Zusätzlich soll ein Pixel-Tablet veröffentlicht werden, das gleichzeitig mit einem Dock als Smarthome-Hub fungieren kann. Mehr dazu erfahrt ihr im Link oben.

Seid ihr interessiert am Google Pixel Fold und welche Features wünscht ihr von so einem Falt-Handy? Was haltet ihr von den ersten Preisspekulationen? Würdet ihr euch ein Google-Smartphone für knapp 1700 Euro kaufen, oder freut ihr euch eher auf das günstigere Google Pixel 7a? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!