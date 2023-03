Google I/O 2023 mit Pixel 7a, Falt-Handy, Tablet und mehr - das erwarten wir im Mai

Fans des Android-Betriebssystems und kommender Pixel-Geräte blicken sicher mit Aufregung auf die kommende Messe. Konkret findet die Google I/O am 10. Mai 2023 statt.

Neben dem Pixel 7a und weiteren Neuigkeiten zu Android 14 erwarten uns sicher mehr Highlights, auf die wir gespannt sein dürfen. Mit welchen Vorstellungen wir rechen, erfahrt ihr im Folgenden.

Google I/O - erster Einblick in Android 14

Google wird uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen ersten Einblick in das neue Betriebssystem für Android geben. Android 14 ist bereits als Preview für Entwickler freigegeben.

Der Beta-Zugang sollte ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Bis die neueste Version für alle zur Verfügung steht, wird aber noch einiges an Zeit ins Land streichen.

Ein kurzer Einblick zu Android 14 dürfte bevorstehen.

Vermutlich wird es erst im August soweit sein, ähnlich wie zum Release von Android 13. Abgesehen von der Unterstützung der Satellitenkommunikation und Passkey - was potenziell Passwörter ersetzen könnte - wird es vermutlich vorrangig weitere Sicherheits- und Quality-of-Life-Verbesserungen geben.

Wie immer werden zuerst Besitzer eines Pixel-Smartphones in den Genuss von Android 14 kommen, allerdings nicht alle. Denn das Pixel 4a wird das neueste Update leider nicht mehr erhalten.

Google Bard und weitere AI-Ankündigungen auf der Google I/O

ChatGPT sorgte für mächtig Wirbel im Silicon Valley. Googles Antwort ließ nicht lange auf sich warten, brachte dementsprechend allerdings auch einige Fehler mit sich.

Ursprünglich wurde angekündigt, dass die Chat-KI ihren festen Platz in Googles Suchmaschine erhält. Inzwischen rudert der Platzhirsch zurück und revidiert die Aussage des CEOs Sundar Pichai.

Auf der Entwickler-Konferenz werden wir vermutlich mehr über Bard erfahren. Generell gehen wir davon aus, dass das Thema Künstliche Intelligenz einen großen Raum einnehmen wird. Immerhin betrifft dies auch die Smartphone-Sparte von Google.

Das Google Pixel 7a wird womöglich vorgestellt

Googles neues Mittelklasse-Smartphone wird vermutlich auf der I/O 2023 enthüllt. Bisher sind einige Details zum Handy durchgesickert, wie ihr hier nachlesen könnt:

Google Pixel 7a: Alle Infos und Gerüchte zum Release, Preisen und Specs in der Übersicht

Das Pixel 7a kommt wohl in wenigen Monaten. (Bild: ONLEAKS)

Bis das Pixel 7a erhältlich ist, könnte aber noch mehr Zeit vergehen. Der Vorgänger - das Pixel 6a - war erst zwei Monate nach seiner Ankündigung im Juli verfügbar.

Zu den vermeintlich größten Highlights des Smartphones zählen ein 90-Hertz-Display, der Tensor G2-Chip sowie 128 GByte Speicher.

Das Pixel-Tablet dürfte nicht mehr weit sein

Google hat bereits 2022 ihr neues Pixel-Tablet angekündigt. Bisher ist es allerdings still um die Flunder auf der Basis von Android geworden. Gut möglich, dass auf der I/O im Mai noch kein konkretes Startdatum für das neue Tablet bekannt gegeben wird.

Das Pixel Tablet wurde bereits 2022 von Google angekündigt..

Dennoch gehen wir davon aus, dass das lang ersehnte Android-Tablet erwähnt wird und weitere Details dazu bekannt werden.

Das Pixel Tablet soll mit dem G2-Tensor-Chip ausgestattet sein und auf Basis von Android 12L seinen Dienst verrichten. Das Betriebssystem ist speziell für Geräte mit größeren Bildschirmen entwickelt worden.

Debüt: Das Pixel Fold auf der Google I/O

Es wird bereits fleißig im Netz gemunkelt, dass Googles erstes faltbares Handy im zweiten Quartal 2023 vorgestellt wird - sehr wahrscheinlich auf der Entwicklerkonferenz. Dies zeigt zumindest eine geleakte Roadmap von Google auf.

Das Galaxy Fold von Samsung bekommt endlich Konkurrenz vom Pixel Fold. (BILD: fpt)

Ob uns Google tatsächlich erste Einblicke zum Foldable gewährt, bleibt natürlich abzuwarten.

Wer auf ein vergleichsweise dünnes Falt-Handy hofft, dürfte unter Umständen enttäuscht werden. Ersten Leaks nach zu urteilen, wird das Gerät nicht gerade schlank ausfallen.

Ebenfalls nicht schlank wird wohl auch der Preis, der für das Gerät aufgerufen werden soll. Mit rund 1800 Euro müssen Interessierte für das faltbare Handy rechnen - so die bisherigen Gerüchte.

Wear OS - weitere Verbesserungen

Wear OS findet statt. Das zeigen auch die jüngsten Leaks zum Pixel-Update für März 2023. Google hält damit ihr Versprechen, das Betriebssystem für ihre Smartwatch in ihrem Update-Zyklus einzubeziehen.

Bisherige Hinweise zu Wear OS 4 halten sich stark in Grenzen. Wir gehen daher nicht davon aus, dass Google zur neuen Version eine Ankündigung vorbereitet. Wiederum glauben wir, dass Google dem Betriebssystem zumindest eine kleine Ankündigung widmet, wie Wear OS zukünftig verbessert werden soll.

Was könnte noch auf der Google I/O präsentiert werden?

Wir sind uns fast sicher, dass Dauerbrenner wie Google Maps und Google Lens ihren festen Platz auf der Entwickler-Konferenz sichern werden. In den vergangenen Jahren nutzte der Suchmaschinen-Riese, um Neuerungen für seine eigenen Dienste zu zeigen.

Da wir glauben, dass das Thema KI eine übergeordnete Rolle spielen wird, sind wir besonders auf neue Funktionen für Google Maps, Translate und Lens gespannt.

Bis zur Konferenz sind es etwas mehr als zwei Monate. Seid ihr ebenfalls so gespannt, wie wir oder lassen euch derartige Events völlig kalt? Auf welche Ankündigungen oder Neuerungen freut ihr euch am meisten und welche interessieren euch nicht die Bohne? Welches Gerät würdet ihr am ehesten zulegen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!